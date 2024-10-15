https://ria.ru/20241015/tramp-1978060238.html

"Ввел санкции". Эксперт напомнил о политике Трампа в отношении России

"Ввел санкции". Эксперт напомнил о политике Трампа в отношении России - РИА Новости, 15.10.2024

"Ввел санкции". Эксперт напомнил о политике Трампа в отношении России

Если выборы в США выиграет Дональд Трамп, то он будет поступать более жестко в отношении России, а в случае победы вице-президента Камалы Харрис продолжится... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T05:44

2024-10-15T05:44

2024-10-15T05:44

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Если выборы в США выиграет Дональд Трамп, то он будет поступать более жестко в отношении России, а в случае победы вице-президента Камалы Харрис продолжится продвижение повестки действующего президента Джозефа Байдена, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. "Главная задача, которую, в случае победы на президентских выборах, будет ставить перед собой администрация Трампа – это расстроить дружеские отношения России и КНР, заигрывая то с Китаем, то с нами. Вешая "морковку" в виде неких предложений по Украине, России будет предложено успокоиться. Будучи бизнесменом, он будет торговаться с Россией и с Китаем, создавая для Америки более выгодное положение в мире", - поделился размышлениями собеседник. По словам Леонкова, для Трампа было бы идеально, если бы эти условия могли рассорить РФ и КНР. "Обольщаться в отношении Трампа нам совершенно не стоит. Он нам не друг. Вернув экономическое могущество США, администрация Трампа будет бороться за свою гегемонию всеми имеющимися способами: в рамках холодной, гибридной или, может, горячей войны", - сказал эксперт. Очевидно, что Трамп будет выстраивать достаточно жесткую прагматичную линию по отношению к РФ и Китаю, которые являются для США геостратегическими соперниками. "Напомню, что именно Трамп ввел против России санкции, он же ввез на Украину первое американское оружие, в частности, противотанковые управляемые ракеты Javelin", - сказал Леонков. По мнению эксперта, Трамп будет добиваться еще большего расширения ВПК, обновления всех программ вооружения США, что-то будет решать с гиперзвуковыми технологиями, а также с обновлением ядерной программы перевооружения. В свою очередь, по мнению Леонкова, в случае прихода в Белый дом Камалы Харрис продолжится политика эскалации с доведением ее до крайних пределов. "Будет задействована формула, которая озвучивалась на совещаниях НАТО, о том, чтобы остановить Россию, одной Украины мало", - сказал собеседник. По его словам, администрация Харрис будет выстраивать политику, направленную на длительное противостояние РФ с Украиной или еще с кем-то, брошенным в топку, чтобы страна достигла истощения своего потенциала.

https://ria.ru/20241014/pushkov-1978024725.html

https://ria.ru/20241013/voyna-1977800691.html

https://ria.ru/20241014/lunatiki-1977880547.html

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китай

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