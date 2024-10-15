Рейтинг@Mail.ru
"Ввел санкции". Эксперт напомнил о политике Трампа в отношении России - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/tramp-1978060238.html
"Ввел санкции". Эксперт напомнил о политике Трампа в отношении России
"Ввел санкции". Эксперт напомнил о политике Трампа в отношении России - РИА Новости, 15.10.2024
"Ввел санкции". Эксперт напомнил о политике Трампа в отношении России
Если выборы в США выиграет Дональд Трамп, то он будет поступать более жестко в отношении России, а в случае победы вице-президента Камалы Харрис продолжится... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T05:44
2024-10-15T05:44
в мире
россия
сша
дональд трамп
камала харрис
алексей леонков
нато
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592724_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_77939d1627a7b319d772d2b24846e4f6.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Если выборы в США выиграет Дональд Трамп, то он будет поступать более жестко в отношении России, а в случае победы вице-президента Камалы Харрис продолжится продвижение повестки действующего президента Джозефа Байдена, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. "Главная задача, которую, в случае победы на президентских выборах, будет ставить перед собой администрация Трампа – это расстроить дружеские отношения России и КНР, заигрывая то с Китаем, то с нами. Вешая "морковку" в виде неких предложений по Украине, России будет предложено успокоиться. Будучи бизнесменом, он будет торговаться с Россией и с Китаем, создавая для Америки более выгодное положение в мире", - поделился размышлениями собеседник. По словам Леонкова, для Трампа было бы идеально, если бы эти условия могли рассорить РФ и КНР. "Обольщаться в отношении Трампа нам совершенно не стоит. Он нам не друг. Вернув экономическое могущество США, администрация Трампа будет бороться за свою гегемонию всеми имеющимися способами: в рамках холодной, гибридной или, может, горячей войны", - сказал эксперт. Очевидно, что Трамп будет выстраивать достаточно жесткую прагматичную линию по отношению к РФ и Китаю, которые являются для США геостратегическими соперниками. "Напомню, что именно Трамп ввел против России санкции, он же ввез на Украину первое американское оружие, в частности, противотанковые управляемые ракеты Javelin", - сказал Леонков. По мнению эксперта, Трамп будет добиваться еще большего расширения ВПК, обновления всех программ вооружения США, что-то будет решать с гиперзвуковыми технологиями, а также с обновлением ядерной программы перевооружения. В свою очередь, по мнению Леонкова, в случае прихода в Белый дом Камалы Харрис продолжится политика эскалации с доведением ее до крайних пределов. "Будет задействована формула, которая озвучивалась на совещаниях НАТО, о том, чтобы остановить Россию, одной Украины мало", - сказал собеседник. По его словам, администрация Харрис будет выстраивать политику, направленную на длительное противостояние РФ с Украиной или еще с кем-то, брошенным в топку, чтобы страна достигла истощения своего потенциала.
https://ria.ru/20241014/pushkov-1978024725.html
https://ria.ru/20241013/voyna-1977800691.html
https://ria.ru/20241014/lunatiki-1977880547.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592724_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_423973d0e7f361e70480cf69769ff55e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, камала харрис, алексей леонков, нато, китай, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Алексей Леонков, НАТО, Китай, Выборы президента США — 2024
"Ввел санкции". Эксперт напомнил о политике Трампа в отношении России

Эксперт Леонков: Трамп будет жестко поступать в отношении России

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Если выборы в США выиграет Дональд Трамп, то он будет поступать более жестко в отношении России, а в случае победы вице-президента Камалы Харрис продолжится продвижение повестки действующего президента Джозефа Байдена, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Пушков рассказал, к чему может привести поражение Харрис на выборах в США
14 октября, 19:22
"Главная задача, которую, в случае победы на президентских выборах, будет ставить перед собой администрация Трампа – это расстроить дружеские отношения России и КНР, заигрывая то с Китаем, то с нами. Вешая "морковку" в виде неких предложений по Украине, России будет предложено успокоиться. Будучи бизнесменом, он будет торговаться с Россией и с Китаем, создавая для Америки более выгодное положение в мире", - поделился размышлениями собеседник.
По словам Леонкова, для Трампа было бы идеально, если бы эти условия могли рассорить РФ и КНР.
"Обольщаться в отношении Трампа нам совершенно не стоит. Он нам не друг. Вернув экономическое могущество США, администрация Трампа будет бороться за свою гегемонию всеми имеющимися способами: в рамках холодной, гибридной или, может, горячей войны", - сказал эксперт.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
"Три-четыре месяца": Трамп сделал заявление о третьей мировой войне
13 октября, 07:48
Очевидно, что Трамп будет выстраивать достаточно жесткую прагматичную линию по отношению к РФ и Китаю, которые являются для США геостратегическими соперниками.
"Напомню, что именно Трамп ввел против России санкции, он же ввез на Украину первое американское оружие, в частности, противотанковые управляемые ракеты Javelin", - сказал Леонков.
По мнению эксперта, Трамп будет добиваться еще большего расширения ВПК, обновления всех программ вооружения США, что-то будет решать с гиперзвуковыми технологиями, а также с обновлением ядерной программы перевооружения.
В свою очередь, по мнению Леонкова, в случае прихода в Белый дом Камалы Харрис продолжится политика эскалации с доведением ее до крайних пределов.
"Будет задействована формула, которая озвучивалась на совещаниях НАТО, о том, чтобы остановить Россию, одной Украины мало", - сказал собеседник.
По его словам, администрация Харрис будет выстраивать политику, направленную на длительное противостояние РФ с Украиной или еще с кем-то, брошенным в топку, чтобы страна достигла истощения своего потенциала.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
"Внутренние враги": Трамп предложил применить армию в США
14 октября, 06:58
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампКамала ХаррисАлексей ЛеонковНАТОКитайВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала