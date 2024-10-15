Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине переговорами
Трамп в Пенсильвании снова пообещал разрешить украинский конфликт
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 октября – РИА Новости. Экс-президент и кандидат на пост главы государства США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт путем переговоров.
"Я собираюсь решить данный вопрос путем переговоров", — пообещал Трамп в ходе выступления в формате "таунхолл" в штате Пенсильвания.
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Политик добавил, что имеет хорошие отношения как с лидером России, так и Украины. При его администрации конфликта между этими странами "никогда бы не произошло", снова заявил 45-й президент США.
Помимо этого, Трамп упрекнул действующего главу государства — демократа Джо Байдена в продолжительном отсутствии контактов с российским президентом Владимиром Путиным.
"Байден не сделал ничего, чтобы урегулировать данный конфликт. Он даже ни разу не поговорил с Путиным на протяжении более чем года", — отметил экс-президент США.
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