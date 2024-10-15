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Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине переговорами - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:52 15.10.2024 (обновлено: 03:23 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/tramp-1978053458.html
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине переговорами
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине переговорами - РИА Новости, 15.10.2024
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине переговорами
Экс-президент и кандидат на пост главы государства США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт путем переговоров. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T02:52
2024-10-15T03:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
пенсильвания
джо байден
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 15 октября – РИА Новости. Экс-президент и кандидат на пост главы государства США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт путем переговоров. "Я собираюсь решить данный вопрос путем переговоров", — пообещал Трамп в ходе выступления в формате "таунхолл" в штате Пенсильвания. Политик добавил, что имеет хорошие отношения как с лидером России, так и Украины. При его администрации конфликта между этими странами "никогда бы не произошло", снова заявил 45-й президент США. Помимо этого, Трамп упрекнул действующего главу государства — демократа Джо Байдена в продолжительном отсутствии контактов с российским президентом Владимиром Путиным. "Байден не сделал ничего, чтобы урегулировать данный конфликт. Он даже ни разу не поговорил с Путиным на протяжении более чем года", — отметил экс-президент США.
https://ria.ru/20240927/tramp-1975126900.html
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в мире, украина, сша, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Пенсильвания, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине переговорами

Трамп в Пенсильвании снова пообещал разрешить украинский конфликт

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 октября – РИА Новости. Экс-президент и кандидат на пост главы государства США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт путем переговоров.
"Я собираюсь решить данный вопрос путем переговоров", — пообещал Трамп в ходе выступления в формате "таунхолл" в штате Пенсильвания.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке. 27 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования на Украине
27 сентября, 17:19
Политик добавил, что имеет хорошие отношения как с лидером России, так и Украины. При его администрации конфликта между этими странами "никогда бы не произошло", снова заявил 45-й президент США.
Помимо этого, Трамп упрекнул действующего главу государства — демократа Джо Байдена в продолжительном отсутствии контактов с российским президентом Владимиром Путиным.
"Байден не сделал ничего, чтобы урегулировать данный конфликт. Он даже ни разу не поговорил с Путиным на протяжении более чем года", — отметил экс-президент США.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
"Три-четыре месяца": Трамп сделал заявление о третьей мировой войне
13 октября, 07:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАПенсильванияДжо БайденДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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