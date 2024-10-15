https://ria.ru/20241015/tramp-1978053458.html

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине переговорами

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине переговорами - РИА Новости, 15.10.2024

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине переговорами

Экс-президент и кандидат на пост главы государства США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт путем переговоров. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T02:52

2024-10-15T02:52

2024-10-15T03:23

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ВАШИНГТОН, 15 октября – РИА Новости. Экс-президент и кандидат на пост главы государства США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт путем переговоров. "Я собираюсь решить данный вопрос путем переговоров", — пообещал Трамп в ходе выступления в формате "таунхолл" в штате Пенсильвания. Политик добавил, что имеет хорошие отношения как с лидером России, так и Украины. При его администрации конфликта между этими странами "никогда бы не произошло", снова заявил 45-й президент США. Помимо этого, Трамп упрекнул действующего главу государства — демократа Джо Байдена в продолжительном отсутствии контактов с российским президентом Владимиром Путиным. "Байден не сделал ничего, чтобы урегулировать данный конфликт. Он даже ни разу не поговорил с Путиным на протяжении более чем года", — отметил экс-президент США.

https://ria.ru/20240927/tramp-1975126900.html

https://ria.ru/20241013/voyna-1977800691.html

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в мире, украина, сша, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, владимир путин