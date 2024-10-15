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Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 15.10.2024
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15:03 15.10.2024 (обновлено: 15:05 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/telegram--1978149424.html
Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 15.10.2024
Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:03
2024-10-15T15:05
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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telegram, москва, россия, общество
Telegram, Москва, Россия, Общество
Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за неудаление запрещенных данных

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В России разработали решение для поиска запрещенного контента в Telegram
14 октября, 03:36
 
TelegramМоскваРоссияОбщество
 
 
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