https://ria.ru/20241015/telegram--1978149424.html

Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 15.10.2024

Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:03

2024-10-15T15:03

2024-10-15T15:05

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", - говорится в сообщении.

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