В Москве прошла премьера спектакля "Зал ожидания" со Светланой Ходченковой
На сцене театра им. Ермоловой прошла премьера спектакля "Зал ожидания"
© Фото предоставлено театром "Ателье"Спектакль "Зал ожидания"
© Фото предоставлено театром "Ателье"
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. На сцене театра им. Ермоловой состоялась премьера спектакля "Зал ожидания" - это российская версия пьесы известного французского драматурга Виктора Аима "La Valse du hasard". В главных ролях - Светлана Ходченкова и Александр Метелкин.
© Фото предоставлено театром "Ателье"Спектакль "Зал ожидания"
© Фото предоставлено театром "Ателье"
Спектакль "Зал ожидания"
Постановка создана театром "Ателье" ("Независимый театральный проект"). Режиссером выступил Павел Пархоменко.
"У Виктора Аима это, безусловно, легкая французская комедия со множеством сентиментальностей и такого мольеровского абсурда. Мне же захотелось написать режиссерскую версию этой пьесы, своего рода "последнее интервью", в котором героине приходится столкнуться со всеми гранями собственной личности, в том числе и с теми, о которых не хочется говорить даже самой себе", - рассказывает он.
Молодая женщина по имени Сара после аварии зависает меж двух миров – в зале ожидания, где она должна сыграть с ангелом в странную игру. Ей нужно абсолютно честно рассказать о своей жизни, избегая банальностей, штампов и клише. Это очень непросто. Цель – набрать 100 очков и оказаться в раю. За удачную историю начисляются баллы, за скучную – отбираются.
© Фото предоставлено театром "Ателье"Главные герои спектакля "Зал ожидания"
Главные герои спектакля "Зал ожидания"
© Фото предоставлено театром "Ателье"
1 из 5
© Фото предоставлено театром "Ателье"Премьера спектакля "Зал ожидания"
Премьера спектакля "Зал ожидания"
© Фото предоставлено театром "Ателье"
2 из 5
© Фото предоставлено театром "Ателье"Спектакль "Зал ожидания"
Спектакль "Зал ожидания"
© Фото предоставлено театром "Ателье"
3 из 5
© Фото предоставлено театром "Ателье"Светлана Ходченкова в спектакле "Зал ожидания"
Светлана Ходченкова в спектакле "Зал ожидания"
© Фото предоставлено театром "Ателье"
4 из 5
© Фото предоставлено театром "Ателье"Сцена из спектакля "Зал ожидания"
Сцена из спектакля "Зал ожидания"
© Фото предоставлено театром "Ателье"
5 из 5
Главные герои спектакля "Зал ожидания"
© Фото предоставлено театром "Ателье"
1 из 5
Премьера спектакля "Зал ожидания"
© Фото предоставлено театром "Ателье"
2 из 5
Спектакль "Зал ожидания"
© Фото предоставлено театром "Ателье"
3 из 5
Светлана Ходченкова в спектакле "Зал ожидания"
© Фото предоставлено театром "Ателье"
4 из 5
Сцена из спектакля "Зал ожидания"
© Фото предоставлено театром "Ателье"
5 из 5
Светлана Ходченкова великолепна в роли невольной исповедницы. Это ее настоящий бенефис. Актрисе блестяще удается и драма, и комедия, она прекрасно поет и танцует. А главное - ее героиня получилась живой, настоящей. Она сильная, но одновременно беззащитная, женственная, но и забавная.
""Зал ожидания" для меня – это именно та история, с которой я хочу вернуться в театр после довольно долгого перерыва, и новая актерская задача", - отмечает артистка.
Сюжет спектакля глубокий, сложный, но в нем много юмора – ни секунды скуки.
"Эта пьеса у меня лежала давно. И я время от времени думал про нее, но вот ее час пришел и, кажется, получилась очень слаженная история. Я очень волновался за московскую премьеру, потому что играть в Москве – всегда волнительно, а первую премьеру после довольно долгого перерыва – еще и очень ответственно. Тем не менее – зрительская реакция воодушевила", - признается продюсер театра "Ателье" Эльшан Мамедов.