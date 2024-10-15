https://ria.ru/20241015/teatr-1978124509.html

В Москве прошла премьера спектакля "Зал ожидания" со Светланой Ходченковой

В Москве прошла премьера спектакля "Зал ожидания" со Светланой Ходченковой - РИА Новости, 15.10.2024

В Москве прошла премьера спектакля "Зал ожидания" со Светланой Ходченковой

На сцене театра им. Ермоловой состоялась премьера спектакля "Зал ожидания" - это российская версия пьесы известного французского драматурга Виктора Аима "La... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:03

2024-10-15T14:03

2024-10-15T14:03

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. На сцене театра им. Ермоловой состоялась премьера спектакля "Зал ожидания" - это российская версия пьесы известного французского драматурга Виктора Аима "La Valse du hasard". В главных ролях - Светлана Ходченкова и Александр Метелкин.Постановка создана театром "Ателье" ("Независимый театральный проект"). Режиссером выступил Павел Пархоменко."У Виктора Аима это, безусловно, легкая французская комедия со множеством сентиментальностей и такого мольеровского абсурда. Мне же захотелось написать режиссерскую версию этой пьесы, своего рода "последнее интервью", в котором героине приходится столкнуться со всеми гранями собственной личности, в том числе и с теми, о которых не хочется говорить даже самой себе", - рассказывает он.Молодая женщина по имени Сара после аварии зависает меж двух миров – в зале ожидания, где она должна сыграть с ангелом в странную игру. Ей нужно абсолютно честно рассказать о своей жизни, избегая банальностей, штампов и клише. Это очень непросто. Цель – набрать 100 очков и оказаться в раю. За удачную историю начисляются баллы, за скучную – отбираются.Светлана Ходченкова великолепна в роли невольной исповедницы. Это ее настоящий бенефис. Актрисе блестяще удается и драма, и комедия, она прекрасно поет и танцует. А главное - ее героиня получилась живой, настоящей. Она сильная, но одновременно беззащитная, женственная, но и забавная.""Зал ожидания" для меня – это именно та история, с которой я хочу вернуться в театр после довольно долгого перерыва, и новая актерская задача", - отмечает артистка.Сюжет спектакля глубокий, сложный, но в нем много юмора – ни секунды скуки."Эта пьеса у меня лежала давно. И я время от времени думал про нее, но вот ее час пришел и, кажется, получилась очень слаженная история. Я очень волновался за московскую премьеру, потому что играть в Москве – всегда волнительно, а первую премьеру после довольно долгого перерыва – еще и очень ответственно. Тем не менее – зрительская реакция воодушевила", - признается продюсер театра "Ателье" Эльшан Мамедов.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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