https://ria.ru/20241015/svo-1978202855.html
ВС России расширили зону контроля на Времевском направлении, сообщил Рогов
ВС России расширили зону контроля на Времевском направлении, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.10.2024
ВС России расширили зону контроля на Времевском направлении, сообщил Рогов
Российские войска расширили зону контроля севернее и восточнее села Левадное на времевском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:42
2024-10-15T17:42
2024-10-15T17:42
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля севернее и восточнее села Левадное на времевском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в северо-восточной части Запорожской области на стыке границы с ДНР, заняв более выгодные рубежи. "Русская армия расширила зону контроля севернее и восточнее Левадного, постепенно продвигаясь вперед и развивая оперативный успех на трех участках времевского направления", - сказал Рогов. По его словам, продвижение российской армии на этом участке фронта позволит взять под огневой контроль трассу снабжения и переброски живой силы группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978080619.html
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России расширили зону контроля на Времевском направлении, сообщил Рогов
Рогов: ВС России расширили зону контроля севернее и восточнее села Левадное