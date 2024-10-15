https://ria.ru/20241015/svo-1978202855.html

ВС России расширили зону контроля на Времевском направлении, сообщил Рогов

ВС России расширили зону контроля на Времевском направлении, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.10.2024

ВС России расширили зону контроля на Времевском направлении, сообщил Рогов

Российские войска расширили зону контроля севернее и восточнее села Левадное на времевском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:42

2024-10-15T17:42

2024-10-15T17:42

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля севернее и восточнее села Левадное на времевском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в северо-восточной части Запорожской области на стыке границы с ДНР, заняв более выгодные рубежи. "Русская армия расширила зону контроля севернее и восточнее Левадного, постепенно продвигаясь вперед и развивая оперативный успех на трех участках времевского направления", - сказал Рогов. По его словам, продвижение российской армии на этом участке фронта позволит взять под огневой контроль трассу снабжения и переброски живой силы группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978080619.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность