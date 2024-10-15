https://ria.ru/20241015/svo-1978146752.html

Ганчев рассказал о ситуации на Сватовско-Купянском направлении

Ганчев рассказал о ситуации на Сватовско-Купянском направлении - РИА Новости, 15.10.2024

Ганчев рассказал о ситуации на Сватовско-Купянском направлении

Российская армия продолжает наступление на Сватовско-Купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:56

2024-10-15T14:56

2024-10-15T15:45

специальная военная операция на украине

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виталий ганчев

харьковская область

безопасность

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российская армия продолжает наступление на Сватовско-Купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Благодаря прорыву линии обороны противника нашим удалось установить огневой контроль над трассой, соединяющей несколько населенных пунктов. Это не дает врагу провести ротацию и подтянуть подкрепление", — сказал собеседник агентства.Ситуацию на Харьковском направлении он назвал активно боевой.Ганчев отметил, что дорога в районе Кругляковки простреливается, кроме того, севернее реки Оскол удается контролировать передвижения противника.Также активные бои ведутся в районе Петропавловки, добавил глава администрации.Накануне Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск "Север" ударили по позициям ВСУ в районах Волчанска и Липцев Харьковской области, а также уничтожили склад боеприпасов. Противник потерял здесь до 45 военнослужащих.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, виталий ганчев, харьковская область, безопасность