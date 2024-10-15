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Ганчев рассказал о ситуации на Сватовско-Купянском направлении - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 15.10.2024 (обновлено: 15:45 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/svo-1978146752.html
Ганчев рассказал о ситуации на Сватовско-Купянском направлении
Ганчев рассказал о ситуации на Сватовско-Купянском направлении - РИА Новости, 15.10.2024
Ганчев рассказал о ситуации на Сватовско-Купянском направлении
Российская армия продолжает наступление на Сватовско-Купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:56
2024-10-15T15:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
виталий ганчев
харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российская армия продолжает наступление на Сватовско-Купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Благодаря прорыву линии обороны противника нашим удалось установить огневой контроль над трассой, соединяющей несколько населенных пунктов. Это не дает врагу провести ротацию и подтянуть подкрепление", — сказал собеседник агентства.Ситуацию на Харьковском направлении он назвал активно боевой.Ганчев отметил, что дорога в районе Кругляковки простреливается, кроме того, севернее реки Оскол удается контролировать передвижения противника.Также активные бои ведутся в районе Петропавловки, добавил глава администрации.Накануне Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск "Север" ударили по позициям ВСУ в районах Волчанска и Липцев Харьковской области, а также уничтожили склад боеприпасов. Противник потерял здесь до 45 военнослужащих.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, виталий ганчев, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев, Харьковская область, Безопасность
Ганчев рассказал о ситуации на Сватовско-Купянском направлении

Ганчев: российские военные давят ВСУ на Сватовско-Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российская армия продолжает наступление на Сватовско-Купянском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Благодаря прорыву линии обороны противника нашим удалось установить огневой контроль над трассой, соединяющей несколько населенных пунктов. Это не дает врагу провести ротацию и подтянуть подкрепление", — сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди
Вчера, 08:00
Ситуацию на Харьковском направлении он назвал активно боевой.
Ганчев отметил, что дорога в районе Кругляковки простреливается, кроме того, севернее реки Оскол удается контролировать передвижения противника.
Также активные бои ведутся в районе Петропавловки, добавил глава администрации.
Накануне Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск "Север" ударили по позициям ВСУ в районах Волчанска и Липцев Харьковской области, а также уничтожили склад боеприпасов. Противник потерял здесь до 45 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВиталий ГанчевХарьковская областьБезопасность
 
 
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