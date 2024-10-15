https://ria.ru/20241015/svo-1978107444.html

Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области

Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.10.2024

Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:42

2024-10-15T12:42

2024-10-15T12:57

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила четыре контратаки, потери противника составили до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 63-й, 77-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ."Противник потерял до 300 военнослужащих, танк, два автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978108130.html

россия

харьковская область

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, в мире, донецкая народная республика