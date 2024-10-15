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Алаудинов рассказал о сдаче военных элитных подразделений ВСУ в плен - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:58 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/svo-1978098471.html
Алаудинов рассказал о сдаче военных элитных подразделений ВСУ в плен
Алаудинов рассказал о сдаче военных элитных подразделений ВСУ в плен - РИА Новости, 15.10.2024
Алаудинов рассказал о сдаче военных элитных подразделений ВСУ в плен
Элитные подразделения ВСУ сдаются в плен в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:58
2024-10-15T11:58
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
апты алаудинов
владимир путин
игорь коломойский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Элитные подразделения ВСУ сдаются в плен в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Но как бы оно ни было, все равно они (ВСУ) частенько уже принимают решение сдаваться в плен. И что интересно, это то, что подразделения, которые у них до сих пор считались самыми недосягаемыми, элитными, вот как раз они тоже уже начинают потихоньку склоняться к тому, что сдаются в плен, хотят оставаться в живых. И даже этим "айдаровцам", "азовцам" (представители признанных террористическими и запрещенных в РФ формирований – ред.), как вы видите, мы им сохраняем жизни, когда они принимают решение сдаться в плен. Поэтому я не знаю, конечно, каким образом они могут нам доказать, что кто-то, сдавшийся в плен, был расстрелян", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live", комментируя распространяемую украинской стороной информацию о якобы расстреле в Курской области девятерых сдавшихся в плен солдат ВСУ. Подразделения "Айдар"*, "Азов"* (признаны в РФ террористическими и запрещены) и ряд других участвовали еще в операции Киева против мирных жителей Донбасса, которую власти Украины начали в 2014 году после госпереворота. Эти подразделения финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ было возбуждено уголовное дело по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 22 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240826/plen-1968423358.html
https://ria.ru/20240820/vsu-1967342413.html
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россия, курская область, киев, апты алаудинов, владимир путин, игорь коломойский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Игорь Коломойский, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал о сдаче военных элитных подразделений ВСУ в плен

Алаудинов: элитные подразделения ВСУ сдаются в плен в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Элитные подразделения ВСУ сдаются в плен в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Но как бы оно ни было, все равно они (ВСУ) частенько уже принимают решение сдаваться в плен. И что интересно, это то, что подразделения, которые у них до сих пор считались самыми недосягаемыми, элитными, вот как раз они тоже уже начинают потихоньку склоняться к тому, что сдаются в плен, хотят оставаться в живых. И даже этим "айдаровцам", "азовцам" (представители признанных террористическими и запрещенных в РФ формирований – ред.), как вы видите, мы им сохраняем жизни, когда они принимают решение сдаться в плен. Поэтому я не знаю, конечно, каким образом они могут нам доказать, что кто-то, сдавшийся в плен, был расстрелян", - сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live", комментируя распространяемую украинской стороной информацию о якобы расстреле в Курской области девятерых сдавшихся в плен солдат ВСУ.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Число взятых в плен боевиков ВСУ в Курской области продолжает расти
26 августа, 06:24
Подразделения "Айдар"*, "Азов"* (признаны в РФ террористическими и запрещены) и ряд других участвовали еще в операции Киева против мирных жителей Донбасса, которую власти Украины начали в 2014 году после госпереворота. Эти подразделения финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ было возбуждено уголовное дело по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 22 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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20 августа, 15:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКиевАпты АлаудиновВладимир ПутинИгорь КоломойскийВооруженные силы Украины
 
 
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