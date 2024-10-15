https://ria.ru/20241015/sud-1978069810.html

Суд принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры к структурам Shell

Суд принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры к структурам Shell - РИА Новости, 15.10.2024

Суд принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры к структурам Shell

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению и назначил на 11 декабря предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры России к структурам... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T08:58

2024-10-15T08:58

2024-10-15T08:58

экономика

россия

москва

сахалинская область

shell

газпром

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению и назначил на 11 декабря предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры России к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell о взыскании убытков, следует из опубликованного определения суда. Размер убытков в судебном акте не указан, основания возникновения убытков – тоже. Ранее в пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что иск заявлен о взыскании "ущерба за неисполнение обязательств". Сумму иска и другие обстоятельства спора представитель суда также не уточнил. Арбитражный суд Москвы 2 октября зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к нидерландским Shell Global Solutions International B.V., Shell Exploration And Production Services B.V., Shell International Exploration And Production B.V., Shell Sakhalin Services B.V., Shell Sakhalin Holdings B.V., британским Shell и Shell Energy Europe Ltd и российскому ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент". Третьими лицами к делу по просьбе истца привлечены ООО "Газпром экспорт", министерство энергетики РФ, ООО "Сахалинская энергия", бермудская Sakhalin Energy Investment Co. Ltd и правительство Сахалинской области. Shell участвовала в реализации нефтегазового проекта "Сахалин-2", в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Президент России Владимир Путин летом 2023 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса, согласно которому оператором "Сахалина-2" вместо Sakhalin Energy Investment Co. Ltd стало российское юрлицо - ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно), Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В итоге эта доля перешла "Газпрому", крупнейшему участнику проекта (77,5%).

https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html

https://ria.ru/20240822/perevooruzhenie-1967664615.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, сахалинская область, shell, газпром, генеральная прокуратура рф