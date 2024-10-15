Суд принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры к структурам Shell
Арбитражный суд Москвы 11 декабря рассмотрит иск ГП России к структурам Shell
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению и назначил на 11 декабря предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры России к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell о взыскании убытков, следует из опубликованного определения суда.
Размер убытков в судебном акте не указан, основания возникновения убытков – тоже. Ранее в пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что иск заявлен о взыскании "ущерба за неисполнение обязательств". Сумму иска и другие обстоятельства спора представитель суда также не уточнил.
Арбитражный суд Москвы 2 октября зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к нидерландским Shell Global Solutions International B.V., Shell Exploration And Production Services B.V., Shell International Exploration And Production B.V., Shell Sakhalin Services B.V., Shell Sakhalin Holdings B.V., британским Shell и Shell Energy Europe Ltd и российскому ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент".
Третьими лицами к делу по просьбе истца привлечены ООО "Газпром экспорт", министерство энергетики РФ, ООО "Сахалинская энергия", бермудская Sakhalin Energy Investment Co. Ltd и правительство Сахалинской области.
Shell участвовала в реализации нефтегазового проекта "Сахалин-2", в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
Президент России Владимир Путин летом 2023 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса, согласно которому оператором "Сахалина-2" вместо Sakhalin Energy Investment Co. Ltd стало российское юрлицо - ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно), Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В итоге эта доля перешла "Газпрому", крупнейшему участнику проекта (77,5%).
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