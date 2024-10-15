https://ria.ru/20241015/steam-1978128086.html
Steam удалил 11 сайтов с противоправным контентом за неделю
Steam удалил 11 сайтов с противоправным контентом за неделю - РИА Новости, 15.10.2024
Steam удалил 11 сайтов с противоправным контентом за неделю
Игровой сервис Steam по требованию Роскомнадзора удалил 11 интернет-страниц с противоправным контентом за минувшую неделю, всего было удалено 260 материалов,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:13
2024-10-15T14:13
2024-10-15T14:13
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842199948_0:107:653:474_1920x0_80_0_0_bec2f4eddb9e21639f87d45c6298c929.png
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Игровой сервис Steam по требованию Роскомнадзора удалил 11 интернет-страниц с противоправным контентом за минувшую неделю, всего было удалено 260 материалов, сообщили журналистам в ведомстве. "За минувшую неделю 11 страниц с противоправным контентом удалил онлайн-сервис распространения компьютерных игр Steam по требованию Роскомнадзора … В общей сложности платформа удалила более 260 материалов, содержащих противоправный контент", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что удаленные ссылки будет также исключены из реестра Роскомнадзора. Ранее ведомство фиксировало, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, поэтому вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации. По словам ведомства, некоторые СМИ ошибочно интерпретировали включение отдельных страниц ресурса в реестр как блокировку таких страниц или даже всего сервиса. "Еще раз обращаем внимание СМИ на недопустимость публикации непроверенной информации", - добавили там. Роскомнадзор напомнил, что после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы – в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации. Ранее ведомство заявляло РИА Новости, что не планирует ограничительных мер в отношении платформы.
https://ria.ru/20240930/roskomnadzor-1975509884.html
https://ria.ru/20241009/gosduma-1977214007.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842199948_0:46:653:536_1920x0_80_0_0_50a4ac60734d83cf9da1c99026636fef.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Steam удалил 11 сайтов с противоправным контентом за неделю
Роскомнадзор: Steam удалил всего более 260 материалов с противоправным контентом
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Игровой сервис Steam по требованию Роскомнадзора удалил 11 интернет-страниц с противоправным контентом за минувшую неделю, всего было удалено 260 материалов, сообщили журналистам в ведомстве.
"За минувшую неделю 11 страниц с противоправным контентом удалил онлайн-сервис распространения компьютерных игр Steam по требованию Роскомнадзора … В общей сложности платформа удалила более 260 материалов, содержащих противоправный контент", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что удаленные ссылки будет также исключены из реестра Роскомнадзора. Ранее ведомство фиксировало, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, поэтому вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации.
По словам ведомства, некоторые СМИ ошибочно интерпретировали включение отдельных страниц ресурса в реестр как блокировку таких страниц или даже всего сервиса. "Еще раз обращаем внимание СМИ на недопустимость публикации непроверенной информации", - добавили там.
Роскомнадзор напомнил, что после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы – в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации.
Ранее ведомство заявляло РИА Новости, что не планирует ограничительных мер в отношении платформы.