https://ria.ru/20241015/steam-1978128086.html

Steam удалил 11 сайтов с противоправным контентом за неделю

Steam удалил 11 сайтов с противоправным контентом за неделю - РИА Новости, 15.10.2024

Steam удалил 11 сайтов с противоправным контентом за неделю

Игровой сервис Steam по требованию Роскомнадзора удалил 11 интернет-страниц с противоправным контентом за минувшую неделю, всего было удалено 260 материалов,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:13

2024-10-15T14:13

2024-10-15T14:13

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842199948_0:107:653:474_1920x0_80_0_0_bec2f4eddb9e21639f87d45c6298c929.png

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Игровой сервис Steam по требованию Роскомнадзора удалил 11 интернет-страниц с противоправным контентом за минувшую неделю, всего было удалено 260 материалов, сообщили журналистам в ведомстве. "За минувшую неделю 11 страниц с противоправным контентом удалил онлайн-сервис распространения компьютерных игр Steam по требованию Роскомнадзора … В общей сложности платформа удалила более 260 материалов, содержащих противоправный контент", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что удаленные ссылки будет также исключены из реестра Роскомнадзора. Ранее ведомство фиксировало, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, поэтому вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации. По словам ведомства, некоторые СМИ ошибочно интерпретировали включение отдельных страниц ресурса в реестр как блокировку таких страниц или даже всего сервиса. "Еще раз обращаем внимание СМИ на недопустимость публикации непроверенной информации", - добавили там. Роскомнадзор напомнил, что после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы – в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации. Ранее ведомство заявляло РИА Новости, что не планирует ограничительных мер в отношении платформы.

https://ria.ru/20240930/roskomnadzor-1975509884.html

https://ria.ru/20241009/gosduma-1977214007.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)