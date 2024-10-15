https://ria.ru/20241015/ssha-1978211404.html

США планируют расширить авиабазу в Венгрии

США планируют расширить авиабазу в Венгрии - РИА Новости, 15.10.2024

США планируют расширить авиабазу в Венгрии

США планируют расширение авиабазы Кечкемет в Венгрии для размещения истребителей F-15, способного сбрасывать тактическое ядерное оружие, а также штурмовиков... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:27

2024-10-15T18:27

2024-10-15T18:32

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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. США планируют расширение авиабазы Кечкемет в Венгрии для размещения истребителей F-15, способного сбрасывать тактическое ядерное оружие, а также штурмовиков A-10 Warthog и транспортных самолетов C-5 Galaxy, следует из тендера, опубликованного на американском портале госзакупок. "Модернизация параллельной рулежной дорожки и аэродрома основана на традиционных методах проектирования и строительства для размещения тактических истребителей и стратегических транспортных самолетов Организации Североатлантического договора (НАТО), включая F-15 Eagle, A-10 Warthog и C-5 Galaxy", - говорится в опубликованном тендере. Расширение аэродрома направлено во исполнение целей Инициативы по обеспечению европейской безопасности - американской программы по усилению военного присутствия США в Европе в ответ на украинский конфликт, следует из тендера. Стоимость строительных работ оценивается от 25 миллионов долларов до 50 миллионов долларов, они должны быть выполнены в срок 727 календарных дней. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20241014/drony-1977873690.html

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россия, европа, москва, дмитрий песков, нато, f-15se