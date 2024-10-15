США планируют расширить авиабазу в Венгрии
США планируют расширить авиабазу в Венгрии для размещения истребителей F-15
Истребитель F-15. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. США планируют расширение авиабазы Кечкемет в Венгрии для размещения истребителей F-15, способного сбрасывать тактическое ядерное оружие, а также штурмовиков A-10 Warthog и транспортных самолетов C-5 Galaxy, следует из тендера, опубликованного на американском портале госзакупок.
"Модернизация параллельной рулежной дорожки и аэродрома основана на традиционных методах проектирования и строительства для размещения тактических истребителей и стратегических транспортных самолетов Организации Североатлантического договора (НАТО), включая F-15 Eagle, A-10 Warthog и C-5 Galaxy", - говорится в опубликованном тендере.
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Расширение аэродрома направлено во исполнение целей Инициативы по обеспечению европейской безопасности - американской программы по усилению военного присутствия США в Европе в ответ на украинский конфликт, следует из тендера.
Стоимость строительных работ оценивается от 25 миллионов долларов до 50 миллионов долларов, они должны быть выполнены в срок 727 календарных дней.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.