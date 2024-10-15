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США поставили Израилю ультиматум - РИА Новости, 15.10.2024
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17:55 15.10.2024 (обновлено: 18:25 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/ssha-1978205318.html
США поставили Израилю ультиматум
США поставили Израилю ультиматум - РИА Новости, 15.10.2024
США поставили Израилю ультиматум
США остановят поставки оружия Израилю, если гуманитарный кризис в секторе Газа не разрешится до середины ноября, сообщил 12-й канал израильского телевидения со... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:55
2024-10-15T18:25
в мире
израиль
сша
иран
энтони блинкен
ллойд остин
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США остановят поставки оружия Израилю, если гуманитарный кризис в секторе Газа не разрешится до середины ноября, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на письмо американских чиновников."Соединенные Штаты направили Израилю четкое послание о том, что гуманитарный кризис в секторе Газа должен быть урегулирован в течение месяца, чтобы эмбарго на поставки оружия не вводилось. Высокопоставленные чиновники США — госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин — вчера передали министрам Рону Дермеру и Йоаву Галанту документ, в котором было изложено это требование", — говорится в сообщении.Американскую администрацию тревожит ухудшение гуманитарной ситуации в палестинском анклаве, Вашингтон требует принять срочные меры, чтобы изменить это. По данным американских служб, в сентябре в Газу было направлено меньше всего гуманитарных грузов начиная с марта. Заявление прозвучало на фоне недавнего решения США развернуть в Израиле батарею противоракетных комплексов высотного и заатмосферного перехвата THAAD, которой будут управлять американские военные. Комплекс THAAD — заатмосферный перехватчик баллистических ракет, который должен помочь Израилю более успешно отразить возможные атаки со стороны Ирана. Израиль неоднократно обвиняли в создании помех для доставки гуманитарных грузов в сектор Газа. В свою очередь, еврейское государство это отрицает и публикует отчеты, согласно которым меньше чем за год на территорию палестинского анклава ввезли более 900 тысяч тонн гуманитарной помощи.Армия Израиля после беспрецедентной по масштабу атаки из сектора Газа 7 октября 2023 года начала военную операцию "Железные мечи". Анклав оказался в полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
https://ria.ru/20241015/izrail-1978074553.html
https://ria.ru/20241015/khezbolla-1978173161.html
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израиль
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в мире, израиль, сша, иран, энтони блинкен, ллойд остин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Иран, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США поставили Израилю ультиматум

США угрожают ввести эмбарго на поставки оружия Израилю из-за гумкризиса в Газе

© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Cory D. PayneПусковая установка системы противоракетной обороны THAAD армии США во время транспортировки
Пусковая установка системы противоракетной обороны THAAD армии США во время транспортировки - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Cory D. Payne
Пусковая установка системы противоракетной обороны THAAD армии США во время транспортировки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США остановят поставки оружия Израилю, если гуманитарный кризис в секторе Газа не разрешится до середины ноября, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на письмо американских чиновников.
"Соединенные Штаты направили Израилю четкое послание о том, что гуманитарный кризис в секторе Газа должен быть урегулирован в течение месяца, чтобы эмбарго на поставки оружия не вводилось. Высокопоставленные чиновники США — госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин — вчера передали министрам Рону Дермеру и Йоаву Галанту документ, в котором было изложено это требование", — говорится в сообщении.
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Американскую администрацию тревожит ухудшение гуманитарной ситуации в палестинском анклаве, Вашингтон требует принять срочные меры, чтобы изменить это. По данным американских служб, в сентябре в Газу было направлено меньше всего гуманитарных грузов начиная с марта.
Заявление прозвучало на фоне недавнего решения США развернуть в Израиле батарею противоракетных комплексов высотного и заатмосферного перехвата THAAD, которой будут управлять американские военные. Комплекс THAAD — заатмосферный перехватчик баллистических ракет, который должен помочь Израилю более успешно отразить возможные атаки со стороны Ирана.
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Израиль неоднократно обвиняли в создании помех для доставки гуманитарных грузов в сектор Газа. В свою очередь, еврейское государство это отрицает и публикует отчеты, согласно которым меньше чем за год на территорию палестинского анклава ввезли более 900 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Армия Израиля после беспрецедентной по масштабу атаки из сектора Газа 7 октября 2023 года начала военную операцию "Железные мечи". Анклав оказался в полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
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"Ракетная война": в США испугались за судьбу Израиля
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В миреИзраильСШАИранЭнтони БлинкенЛлойд ОстинОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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