https://ria.ru/20241015/ssha-1978205318.html

США поставили Израилю ультиматум

США поставили Израилю ультиматум - РИА Новости, 15.10.2024

США поставили Израилю ультиматум

США остановят поставки оружия Израилю, если гуманитарный кризис в секторе Газа не разрешится до середины ноября, сообщил 12-й канал израильского телевидения со... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:55

2024-10-15T17:55

2024-10-15T18:25

в мире

израиль

сша

иран

энтони блинкен

ллойд остин

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США остановят поставки оружия Израилю, если гуманитарный кризис в секторе Газа не разрешится до середины ноября, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на письмо американских чиновников."Соединенные Штаты направили Израилю четкое послание о том, что гуманитарный кризис в секторе Газа должен быть урегулирован в течение месяца, чтобы эмбарго на поставки оружия не вводилось. Высокопоставленные чиновники США — госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин — вчера передали министрам Рону Дермеру и Йоаву Галанту документ, в котором было изложено это требование", — говорится в сообщении.Американскую администрацию тревожит ухудшение гуманитарной ситуации в палестинском анклаве, Вашингтон требует принять срочные меры, чтобы изменить это. По данным американских служб, в сентябре в Газу было направлено меньше всего гуманитарных грузов начиная с марта. Заявление прозвучало на фоне недавнего решения США развернуть в Израиле батарею противоракетных комплексов высотного и заатмосферного перехвата THAAD, которой будут управлять американские военные. Комплекс THAAD — заатмосферный перехватчик баллистических ракет, который должен помочь Израилю более успешно отразить возможные атаки со стороны Ирана. Израиль неоднократно обвиняли в создании помех для доставки гуманитарных грузов в сектор Газа. В свою очередь, еврейское государство это отрицает и публикует отчеты, согласно которым меньше чем за год на территорию палестинского анклава ввезли более 900 тысяч тонн гуманитарной помощи.Армия Израиля после беспрецедентной по масштабу атаки из сектора Газа 7 октября 2023 года начала военную операцию "Железные мечи". Анклав оказался в полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

https://ria.ru/20241015/izrail-1978074553.html

https://ria.ru/20241015/khezbolla-1978173161.html

https://ria.ru/20241006/izrail-1976620984.html

израиль

сша

иран

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в мире, израиль, сша, иран, энтони блинкен, ллойд остин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024