https://ria.ru/20241015/ssha-1978181661.html

Американская военная база в Сирии подверглась атаке беспилотников

Американская военная база в Сирии подверглась атаке беспилотников - РИА Новости, 15.10.2024

Американская военная база в Сирии подверглась атаке беспилотников

Военная база США на аэродроме "Хараб Джир" в провинции Эль-Хасаке на севере Сирии подверглась атаке беспилотников, сообщил РИА Новости сирйиский полевой... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:47

2024-10-15T16:47

2024-10-15T17:23

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ДАМАСК, 15 окт - РИА Новости. Военная база США на аэродроме "Хараб Джир" в провинции Эль-Хасаке на севере Сирии подверглась атаке беспилотников, сообщил РИА Новости сирйиский полевой источник."Несколько беспилотников атаковали американскую базу на аэродроме Хараб Джир в момент захода на посадку военно-транспортного самолета", - сказал собеседник агентства.По данным источника, военный борт доставил на американскую базу в провинции Эль-Хасаке с севера Ирака комплектующие для системы ПВО."В атаке принимало участие три БПЛА "Камикадзе". На базе прогремело несколько сильных взрывов", - добавил источник.По данным источника, два из трех БЛА удалось сбить.Американские военные продолжают усиливать свои системы ПВО на базах в Сирии, которые практически ежедневно подвергаются ракетным обстрелам и ударам БЛА, добавил источник.

https://ria.ru/20241014/drony-1977873690.html

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в мире, сирия, сша, эль-хасаке