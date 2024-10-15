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Американская военная база в Сирии подверглась атаке беспилотников - РИА Новости, 15.10.2024
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16:47 15.10.2024 (обновлено: 17:23 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/ssha-1978181661.html
Американская военная база в Сирии подверглась атаке беспилотников
Американская военная база в Сирии подверглась атаке беспилотников - РИА Новости, 15.10.2024
Американская военная база в Сирии подверглась атаке беспилотников
Военная база США на аэродроме "Хараб Джир" в провинции Эль-Хасаке на севере Сирии подверглась атаке беспилотников, сообщил РИА Новости сирйиский полевой... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:47
2024-10-15T17:23
в мире
сирия
сша
эль-хасаке
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ДАМАСК, 15 окт - РИА Новости. Военная база США на аэродроме "Хараб Джир" в провинции Эль-Хасаке на севере Сирии подверглась атаке беспилотников, сообщил РИА Новости сирйиский полевой источник."Несколько беспилотников атаковали американскую базу на аэродроме Хараб Джир в момент захода на посадку военно-транспортного самолета", - сказал собеседник агентства.По данным источника, военный борт доставил на американскую базу в провинции Эль-Хасаке с севера Ирака комплектующие для системы ПВО."В атаке принимало участие три БПЛА "Камикадзе". На базе прогремело несколько сильных взрывов", - добавил источник.По данным источника, два из трех БЛА удалось сбить.Американские военные продолжают усиливать свои системы ПВО на базах в Сирии, которые практически ежедневно подвергаются ракетным обстрелам и ударам БЛА, добавил источник.
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в мире, сирия, сша, эль-хасаке
В мире, Сирия, США, Эль-Хасаке
Американская военная база в Сирии подверглась атаке беспилотников

Американская военная база в Эль-Хасаке подверглась атаке беспилотников

© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
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ДАМАСК, 15 окт - РИА Новости. Военная база США на аэродроме "Хараб Джир" в провинции Эль-Хасаке на севере Сирии подверглась атаке беспилотников, сообщил РИА Новости сирйиский полевой источник.
"Несколько беспилотников атаковали американскую базу на аэродроме Хараб Джир в момент захода на посадку военно-транспортного самолета", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, военный борт доставил на американскую базу в провинции Эль-Хасаке с севера Ирака комплектующие для системы ПВО.
"В атаке принимало участие три БПЛА "Камикадзе". На базе прогремело несколько сильных взрывов", - добавил источник.
По данным источника, два из трех БЛА удалось сбить.
Американские военные продолжают усиливать свои системы ПВО на базах в Сирии, которые практически ежедневно подвергаются ракетным обстрелам и ударам БЛА, добавил источник.
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