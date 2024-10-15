"Индия и Китай дышат в спину". Байден достает последний козырь
Финансист Беляев: причина спада доли США в мировом ВВП вовсе не в Байдене
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден и вице-президент Соединенных Штатов и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Провал Джо Байдена уже сложно скрыть: Международный валютный фонд констатировал ослабление роли США в мировой экономике за время его президентства. Американская доля в глобальном ВВП упала до исторического минимума — и это не предел.
По наклонной
В 1990 году вклад Соединенных Штатов, рассчитанный по паритету покупательной способности, составлял 20,16%. Максимум был в 1999-м: 21,01% — 9,6 триллиона долларов при общемировом ВВП в 45,85. Однако затем последовал спад.
Значительная просадка пришлась на кризисные 2006-2008 годы — Вашингтон терял по 0,6 процентного пункта в год. На втором сроке Обамы — небольшой подъем: в 2014-2015-м — плюс 0,31 процентного пункта с общим результатом в 16,26%. В последний год его правления — опять откат, до 16,04.
© AP Photo / Charles Rex ArbogastЭкс-президент США Барак Обама выступает во время съезда Демократической партии в Чикаго
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Экс-президент США Барак Обама выступает во время съезда Демократической партии в Чикаго
Тенденция сохранилась и при Трампе — минус 0,7 процентного пункта. К середине срока Байдена доля американской экономики в глобальной впервые опустилась ниже 15%. В 2023-м — 14,82%. Сейчас МВФ ожидает 14,76%.
Дефицит бюджета растет. В 2023 году — 1,7 триллиона долларов, в 2024-м — 1,9. Покрывают его за счет заемных средств, раздувая и без того переваливший за 35 триллионов госдолг.
Закономерное следствие
Финансовый аналитик Михаил Беляев объясняет неудачи Вашингтона успехами конкурентов. "Китай практически не снизил темпы роста, Индия и Индонезия — только набирают. Мировое производство в принципе смещается в сторону БРИКС, и там вклад в глобальный ВВП выше, чем у коллективного Запада", — говорит он.
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Даже в условиях некоторого замедления ВВП КНР увеличился на пять процентов, Индии — на семь, а у США — на три. Это неизбежно и не зависит от того, кто стоит у власти, добавляет эксперт.
"Основная причина в том, что американская экономика выходит из реального сектора и становится виртуальной. Производства товаров все меньше, спекулятивных операций — больше", — отмечает доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
Сказывается и распыление ресурсов на международные конфликты. "Внутренние потребности страны игнорируются. Уровень изношенности транспортной инфраструктуры критический: сотни поездов сходят с рельсов, безработица растет, десятки миллионов американцев питаются за счет продуктовых карточек, но деньги утекают на обслуживание армии и флота", — уточняет эксперт.
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании
Выход есть
Проблему решило бы возвращение производств из азиатских стран, однако это не в интересах бизнеса. К тому же перенести завод быстро не получится, да и вложения потребуются большие.
"У компаний все отлажено, им просто невыгодно переезжать. Мотивировать их можно только внушительными субсидиями. Определенные надежды связывают с высокотехнологичными европейскими корпорациями — их переток помог бы экономике, но много выиграть не получится", — рассуждает Беляев.
Другой вариант — поддержка за счет ВПК. Именно на него, по всей видимости, администрация Байдена и сделала ставку.
"ЕС передает оружие Украине и заказывает новое в США, обеспечивая этим промышленность. Однако этот ресурс не бесконечен и не способен закрыть все дыры", — подчеркивает Зайнуллин.
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Помогает и СПГ. Антироссийские санкции гарантируют рынок сбыта, а проблемы в ЕС при высоком спросе в Китае не дают ценам просесть.
В целом экономика США очень динамична и устойчива, считает Белев.
Есть и природные ресурсы, и рынки сбыта — ЕС, Южная Америка. Плюс в стране сильные аналитики. "Они плохо понимают российские реалии, но в собственных прекрасно разбираются. Вне зависимости от того, кто будет президентом, государственный аппарат позаботится об экономике", — указывает эксперт.
Однако вернуться к прежнему абсолютному доминированию уже не получится.