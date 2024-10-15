https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978207199.html

Спецоперация, 15 октября: ВСУ потеряли до 1575 военных за сутки

Спецоперация, 15 октября: ВСУ потеряли до 1575 военных за сутки - РИА Новости, 15.10.2024

Спецоперация, 15 октября: ВСУ потеряли до 1575 военных за сутки

Почти 90 процентов всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:05

2024-10-15T18:05

2024-10-15T21:57

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

денис шмыгаль

сергей лебедев

министерство обороны сша

нато

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Почти 90 процентов всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.По его оценке, особенно уязвимыми оказались города, зависимые от крупных теплоэнергетических станций.Ранее в конце сентября об уничтожении всех украинских ТЭС и значительной части гидроэнергетических мощностей говорил Владимир Зеленский.Что произошло на СВОПотери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1575 военных, следует из сводки Минобороны. Кроме того:Генштаб не стал скрыватьНа всей линии фронта для ВСУ сложилась сложная ситуация, наибольшее количество боестолкновений, признались в военном ведомстве. Согласно данным генштаба украинских войск, наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Кураховском направлении на подконтрольной ВСУ части ДНР.На прошлой неделе командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес сообщил, что украинская армия теряет позиции "семимильными шагами", и подчеркнул, что говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится.Элита сдается в пленКомандир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что в Курской область в плен сдаются элитные подразделения ВСУ.По его словам, что речь идет о подразделениях "Айдар"* и Азов"*.Эти нацбаты, а также некоторые другие участвовали еще в операции Киева против мирных жителей Донбасса, начавшуюся в 2014 году после госпереворота на Украине.Москалькова обратилась в Красный КрестУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что пытается прояснить судьбу насильно вывезенных ВСУ жителей Курской области, которых посещали представители Международный комитет Красного Креста, задействованы все каналы.Во время встречи с президентом МККК Мирьяной Сполярич омбудсмен выразила тревогу, описав трагедию людей из российского региона. Москалькова заверила, что работа над вопросом прояснения судьбы вывезенных граждан продолжается и для этого задействуются все каналы.Ранее Москалькова сообщила, что в ее аппарат поступили обращения родственников более чем тысячи жителей Курской области, насильно перемещенных ВСУ.Что раскрыли в сопротивленииСамоходные артиллерийские установки производства стран НАТО перевозят по территории Польши в сторону белорусской границы, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.По его словам, агентура русского общественного сопротивления из Польши прислала данные о перемещении сил и средств со стороны военной базы в Жешуве по трассе в Люблин. Направление на север показывает, что, возможно, перевозка идет в сторону границы с Белоруссией, пояснил собеседник агентства. Агент в Польше видел колонну фур с САУ на лафетах, добавил он.Лебедев также уточнил, что колонну заметили на объездной около города Ниско, где находится база подготовки сухопутных войск НАТО."Также там есть небольшое, но уже растущее военное кладбище, где с завидной регулярностью хоронят погибших на Украине поляков", — добавил координатор сопротивления. Новое командование НАТО по КиевуСоздаваемое Североатлантическим альянсом отдельное командование по координации военной помощи альянса Киеву должно заработать в течение следующих месяцев, заявил старший представитель НАТО на Украине Патрик Тернер.Страны альянса на саммите в Вашингтоне летом 2024 года утвердили усиление координирующей роли блока в военной поддержке Украины. Они также решили создать специальное командование НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи.По информации Тернера, в 2024 году численность персонала представительства альянса на Украине увеличилась втрое, а в следующем ожидается ее дальнейший рост.В свою очередь сам генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемую в Висбадене структуру, предположил, что она якобы изменит ситуацию на поле боя. Рютте уточнил, что там, а также в логистических центрах на восточном фланге альянса разместят 700 сотрудников командования.Пентагон не угомонилсяМинобороны США вкладывает миллиарды долларов для увеличения выпуска 155-миллиметровых снарядов, чтобы восполнить запасы, переданные Украине, а также расширяет круг поставщиков этих боеприпасов, сообщил портал Defense News со ссылкой на помощника министра армии по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша.По словам чиновника, производством боеприпасов к началу 2025 года будут заниматься уже четыре завода, вместо одного, функционирующего сейчас.* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20240916/pobeda-1972828970.html

https://ria.ru/20241015/kurakhovo-1977981954.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978157377.html

https://ria.ru/20241015/zelenskiy-1978170842.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна москалькова, денис шмыгаль, сергей лебедев, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины, украина, польша, киев