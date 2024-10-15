Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 590 боевиков в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 15.10.2024 (обновлено: 13:05 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978108130.html
ВСУ потеряли до 590 боевиков в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 590 боевиков в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 15.10.2024
ВСУ потеряли до 590 боевиков в зоне действия группировки "Юг"
Российская группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила три контратаки,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:45
2024-10-15T13:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693823_0:34:3306:1894_1920x0_80_0_0_d17e917083158401b9823a0f8db84aca.jpg
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Российская группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила три контратаки, противник потерял до 590 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 33-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Зализнянское, Миньковка и Антоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также они отразили три контратаки подразделений 28-й, 46-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ."Потери противника составили до 590 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693823_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_e0b013594fa68d09329ade05657fb8d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВСУ потеряли до 590 боевиков в зоне действия группировки "Юг"

МО РФ: ВСУ потеряли до 590 боевиков и 2 гаубицы в зоне действия группировки "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Российская группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила три контратаки, противник потерял до 590 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 33-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Зализнянское, Миньковка и Антоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также они отразили три контратаки подразделений 28-й, 46-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 590 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала