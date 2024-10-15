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ВСУ потеряли до 590 боевиков в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 590 боевиков в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 15.10.2024
ВСУ потеряли до 590 боевиков в зоне действия группировки "Юг"
Российская группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила три контратаки,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:45
2024-10-15T12:45
2024-10-15T13:05
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Российская группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила три контратаки, противник потерял до 590 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 33-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Зализнянское, Миньковка и Антоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также они отразили три контратаки подразделений 28-й, 46-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ."Потери противника составили до 590 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВСУ потеряли до 590 боевиков в зоне действия группировки "Юг"
МО РФ: ВСУ потеряли до 590 боевиков и 2 гаубицы в зоне действия группировки "Юг"