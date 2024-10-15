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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Волчанска и Великих Проходов
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Волчанска и Великих Проходов - РИА Новости, 15.10.2024
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Волчанска и Великих Проходов
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Великие Проходы Харьковской области, потери Украины... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:43
2024-10-15T12:43
2024-10-15T13:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Великие Проходы Харьковской области, потери Украины составили до 30 военнослужащих и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Великие Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Волчанска и Великих Проходов
МО РФ: ВСУ потеряли до 30 боевиков и склад боеприпасов в зоне действия "Севера"