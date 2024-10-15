https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978107683.html

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Волчанска и Великих Проходов

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Волчанска и Великих Проходов - РИА Новости, 15.10.2024

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Волчанска и Великих Проходов

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Великие Проходы Харьковской области, потери Украины... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:43

2024-10-15T12:43

2024-10-15T13:06

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безопасность

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Великие Проходы Харьковской области, потери Украины составили до 30 военнослужащих и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Великие Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф