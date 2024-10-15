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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Волчанска и Великих Проходов - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:43 15.10.2024 (обновлено: 13:06 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978107683.html
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Волчанска и Великих Проходов
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Волчанска и Великих Проходов - РИА Новости, 15.10.2024
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Волчанска и Великих Проходов
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Великие Проходы Харьковской области, потери Украины... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:43
2024-10-15T13:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Великие Проходы Харьковской области, потери Украины составили до 30 военнослужащих и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Великие Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Волчанска и Великих Проходов

МО РФ: ВСУ потеряли до 30 боевиков и склад боеприпасов в зоне действия "Севера"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Великие Проходы Харьковской области, потери Украины составили до 30 военнослужащих и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Великие Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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