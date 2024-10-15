https://ria.ru/20241015/spasenie-1978112832.html

Спасенного в Охотском море жителя Бурятии доставили в Магадан

Спасенного в Охотском море жителя Бурятии доставили в Магадан - РИА Новости, 15.10.2024

Спасенного в Охотском море жителя Бурятии доставили в Магадан

Медики транспортируют с судна "Ангел" в больницу Магадана жителя Бурятии, который 2 месяца дрейфовал на лодке в Охотском море, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:00

2024-10-15T13:00

2024-10-15T13:00

происшествия

охотское море

магадан

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МАГАДАН, 15 окт – РИА Новости. Медики транспортируют с судна "Ангел" в больницу Магадана жителя Бурятии, который 2 месяца дрейфовал на лодке в Охотском море, передает корреспондент РИА Новости с причала порта Магадана. Девятого августа Сергей, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного доставили в порт Магадана. На борт судна поднялись сотрудники "скорой" и правоохранители. Как передает корреспондент РИА Новости, медики на носилках вынесли Пичугина с судна и погрузили в "скорую". В это время спасенный молчал. Его уже везут в больницу.

https://ria.ru/20241015/spasenie-1978066763.html

охотское море

магадан

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Транспортировка в больницу жителя Бурятии, дрейфовавшего в Охотском море Медики транспортируют в больницу Магадана жителя Бурятии, который 2 месяца дрейфовал на лодке в Охотском море, передает корреспондент РИА Новости. 2024-10-15T13:00 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, охотское море, магадан