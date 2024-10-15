https://ria.ru/20241015/spasenie-1978112832.html
Спасенного в Охотском море жителя Бурятии доставили в Магадан
Спасенного в Охотском море жителя Бурятии доставили в Магадан - РИА Новости, 15.10.2024
Спасенного в Охотском море жителя Бурятии доставили в Магадан
Медики транспортируют с судна "Ангел" в больницу Магадана жителя Бурятии, который 2 месяца дрейфовал на лодке в Охотском море, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:00
2024-10-15T13:00
2024-10-15T13:00
происшествия
охотское море
магадан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978111474_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0a9990471216c1757ba3d5380978f75.jpg
МАГАДАН, 15 окт – РИА Новости. Медики транспортируют с судна "Ангел" в больницу Магадана жителя Бурятии, который 2 месяца дрейфовал на лодке в Охотском море, передает корреспондент РИА Новости с причала порта Магадана. Девятого августа Сергей, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного доставили в порт Магадана. На борт судна поднялись сотрудники "скорой" и правоохранители. Как передает корреспондент РИА Новости, медики на носилках вынесли Пичугина с судна и погрузили в "скорую". В это время спасенный молчал. Его уже везут в больницу.
https://ria.ru/20241015/spasenie-1978066763.html
охотское море
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978111474_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3d7ea0003d95d17bac9f5973bb0fde60.jpg
Транспортировка в больницу жителя Бурятии, дрейфовавшего в Охотском море
Медики транспортируют в больницу Магадана жителя Бурятии, который 2 месяца дрейфовал на лодке в Охотском море, передает корреспондент РИА Новости.
2024-10-15T13:00
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, охотское море, магадан
Происшествия, Охотское море, Магадан
Спасенного в Охотском море жителя Бурятии доставили в Магадан
Дрейфовавшего 2 месяца на лодке в Охотском море мужчину доставили в Магадан
МАГАДАН, 15 окт – РИА Новости. Медики транспортируют с судна "Ангел" в больницу Магадана жителя Бурятии, который 2 месяца дрейфовал на лодке в Охотском море, передает корреспондент РИА Новости с причала порта Магадана.
Девятого августа Сергей, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.
Спасенного доставили в порт Магадана. На борт судна поднялись сотрудники "скорой" и правоохранители.
Как передает корреспондент РИА Новости, медики на носилках вынесли Пичугина с судна и погрузили в "скорую". В это время спасенный молчал. Его уже везут в больницу.