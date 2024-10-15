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Появилось видео спасения туриста, два месяца дрейфовавшего в море на лодке - РИА Новости, 15.10.2024
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08:45 15.10.2024 (обновлено: 11:18 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/spasenie-1978066763.html
Появилось видео спасения туриста, два месяца дрейфовавшего в море на лодке
Появилось видео спасения туриста, два месяца дрейфовавшего в море на лодке - РИА Новости, 15.10.2024
Появилось видео спасения туриста, два месяца дрейфовавшего в море на лодке
Одного из трех туристов, пропавших на лодке в Охотском море два месяца назад, нашли живым, следует из видео, опубликованного Дальневосточной транспортной... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T08:45
2024-10-15T11:18
происшествия
магадан
охотское море
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МАГАДАН, 15 окт — РИА Новости. Одного из трех туристов, пропавших на лодке в Охотском море два месяца назад, нашли живым, следует из видео, опубликованного Дальневосточной транспортной прокуратурой. На кадрах видно, как моряки переговариваются с мужчиной, дрейфовавшим на катамаране. Ему бросают трос и подтягивают катамаран к судну. Мужчина говорит, что у него мало сил. По информации прокуратуры, 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Накануне катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. В региональном главке МЧС сообщили РИА Новости, что сейчас рыбацкое судно "Ангел" доставляет выжившего в Магадан, где его госпитализируют в областную больницу.В агентстве ГО и ЧС Бурятии рассказали, что туристы были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.По словам директора компании — владельца рыбацкого судна Алексея Арыкова, рыбаки нашли катамаран случайно, когда шли на промысел. Спасенный был в тяжелом состоянии, но в сознании. Его жена Екатерина рассказала, что на лодке было пропитания на две недели.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.
https://ria.ru/20241015/magadan-1978066183.html
https://ria.ru/20241011/uragan-1977504170.html
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353
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Кадры спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море
Видео спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море. В ближайшее время его доставят в Магадан для госпитализации.
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60
353
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происшествия, магадан, охотское море
Происшествия, Магадан, Охотское море
Появилось видео спасения туриста, два месяца дрейфовавшего в море на лодке

Опубликовано видео спасения туриста, 2 месяца дрейфовавшего в Охотском море

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МАГАДАН, 15 окт — РИА Новости. Одного из трех туристов, пропавших на лодке в Охотском море два месяца назад, нашли живым, следует из видео, опубликованного Дальневосточной транспортной прокуратурой.
На кадрах видно, как моряки переговариваются с мужчиной, дрейфовавшим на катамаране. Ему бросают трос и подтягивают катамаран к судну. Мужчина говорит, что у него мало сил.
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Туриста, два месяца дрейфовавшего на лодке, доставят в Магадан
Вчера, 08:20
По информации прокуратуры, 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Накануне катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. В региональном главке МЧС сообщили РИА Новости, что сейчас рыбацкое судно "Ангел" доставляет выжившего в Магадан, где его госпитализируют в областную больницу.
В агентстве ГО и ЧС Бурятии рассказали, что туристы были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.
По словам директора компании — владельца рыбацкого судна Алексея Арыкова, рыбаки нашли катамаран случайно, когда шли на промысел. Спасенный был в тяжелом состоянии, но в сознании. Его жена Екатерина рассказала, что на лодке было пропитания на две недели.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.
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ПроисшествияМагаданОхотское море
 
 
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