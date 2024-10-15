https://ria.ru/20241015/sostav-1978216766.html

Путин обновил состав совета по культуре и искусству

Путин обновил состав совета по культуре и искусству - РИА Новости, 15.10.2024

Путин обновил состав совета по культуре и искусству

Президент России Владимир Путин обновил состав совета при президенте РФ по культуре и искусству, включив в него, в том числе, режиссера Никиту Михалкова и... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:06

2024-10-15T19:06

2024-10-15T19:06

культура

никита михалков

константин хабенский

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обновил состав совета при президенте РФ по культуре и искусству, включив в него, в том числе, режиссера Никиту Михалкова и актера Константина Хабенского, следует из указа главы государства. Согласно тексту указа, кинорежиссер Карен Шахназаров сохранил должность заместителя председателя совета, секретарем совета остался помощник президента РФ Владимир Мединский. Состав совета пополнился новыми членами. В него вошли певец Ильдар Абдразаков, актер, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, режиссер Никита Михалков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин. Ряд прежних членов совета сохранили свои должности, в том числе народный артист РФ Николай Цискаридзе, певица Полина Гагарина.

https://ria.ru/20240912/putin-1972364660.html

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никита михалков, константин хабенский, владимир путин, россия, общество