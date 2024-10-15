Рейтинг@Mail.ru
Путин обновил состав совета по культуре и искусству - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:06 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/sostav-1978216766.html
Путин обновил состав совета по культуре и искусству
Путин обновил состав совета по культуре и искусству - РИА Новости, 15.10.2024
Путин обновил состав совета по культуре и искусству
Президент России Владимир Путин обновил состав совета при президенте РФ по культуре и искусству, включив в него, в том числе, режиссера Никиту Михалкова и... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:06
2024-10-15T19:06
культура
никита михалков
константин хабенский
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обновил состав совета при президенте РФ по культуре и искусству, включив в него, в том числе, режиссера Никиту Михалкова и актера Константина Хабенского, следует из указа главы государства. Согласно тексту указа, кинорежиссер Карен Шахназаров сохранил должность заместителя председателя совета, секретарем совета остался помощник президента РФ Владимир Мединский. Состав совета пополнился новыми членами. В него вошли певец Ильдар Абдразаков, актер, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, режиссер Никита Михалков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин. Ряд прежних членов совета сохранили свои должности, в том числе народный артист РФ Николай Цискаридзе, певица Полина Гагарина.
https://ria.ru/20240912/putin-1972364660.html
https://ria.ru/20240517/muzyka-1946626903.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
никита михалков, константин хабенский, владимир путин, россия, общество
Культура, Никита Михалков, Константин Хабенский, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин обновил состав совета по культуре и искусству

Президент РФ Владимир Путин обновил состав совета по культуре и искусству

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обновил состав совета при президенте РФ по культуре и искусству, включив в него, в том числе, режиссера Никиту Михалкова и актера Константина Хабенского, следует из указа главы государства.
Согласно тексту указа, кинорежиссер Карен Шахназаров сохранил должность заместителя председателя совета, секретарем совета остался помощник президента РФ Владимир Мединский.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Путин назвал культуру предохранителем для мира
12 сентября, 18:55
Состав совета пополнился новыми членами. В него вошли певец Ильдар Абдразаков, актер, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, режиссер Никита Михалков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин.
Ряд прежних членов совета сохранили свои должности, в том числе народный артист РФ Николай Цискаридзе, певица Полина Гагарина.
Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Путин назвал музыку универсальным видом искусства
17 мая, 12:05
 
КультураНикита МихалковКонстантин ХабенскийВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала