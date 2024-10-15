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Магнитосферу Земли может раскачать солнечный ветер - РИА Новости, 15.10.2024
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Наука
 
17:37 15.10.2024 (обновлено: 17:48 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/solntse-1978201472.html
Магнитосферу Земли может раскачать солнечный ветер
Магнитосферу Земли может раскачать солнечный ветер - РИА Новости, 15.10.2024
Магнитосферу Земли может раскачать солнечный ветер
Магнитосфера Земли может раскачаться из-за солнечной активности, сообщает центр погоды "Фобос". РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:37
2024-10-15T17:48
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Магнитосфера Земли может раскачаться из-за солнечной активности, сообщает центр погоды "Фобос"."Земля пройдет через поток быстрого солнечного ветра. Первые признаки этого в виде слабых возмущений геомагнитного поля уже отмечены в середине сегодняшнего дня", — говорится в сообщении.Ожидается, что уже второй день подряд в среду произойдет слабая магнитная буря. При этом специалисты предупреждают, что сейчас на солнце есть две активные группы солнечных пятен, которые уже вышли на уровень формирования вспышек М класса. Это четвертый из пяти возможных уровней.Тем не менее вероятность, что эти пятна окажут сильное влияние на Землю пока мала, заверили в центре погоды.Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный из них — A0.0 —соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр. При переходе на следующий уровень мощность увеличивается в десять раз. Сильные вспышки при определенных условиях могут привести к магнитным бурям на нашей планете.
https://ria.ru/20241015/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, космос - риа наука, солнце
Земля, Космос - РИА Наука, Наука, Солнце
Магнитосферу Земли может раскачать солнечный ветер

"Фобос": солнечный ветер может раскачать магнитосферу Земли

© NASA / GSFC/SDOВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© NASA / GSFC/SDO
Вспышка на солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Магнитосфера Земли может раскачаться из-за солнечной активности, сообщает центр погоды "Фобос".
"Земля пройдет через поток быстрого солнечного ветра. Первые признаки этого в виде слабых возмущений геомагнитного поля уже отмечены в середине сегодняшнего дня", — говорится в сообщении.
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Ожидается, что уже второй день подряд в среду произойдет слабая магнитная буря. При этом специалисты предупреждают, что сейчас на солнце есть две активные группы солнечных пятен, которые уже вышли на уровень формирования вспышек М класса. Это четвертый из пяти возможных уровней.
Тем не менее вероятность, что эти пятна окажут сильное влияние на Землю пока мала, заверили в центре погоды.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный из них — A0.0 —соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр. При переходе на следующий уровень мощность увеличивается в десять раз. Сильные вспышки при определенных условиях могут привести к магнитным бурям на нашей планете.
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