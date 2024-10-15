https://ria.ru/20241015/solar-1978220409.html

Инвестиции в ИБ-стартапы: "Солар" запустил отраслевой венчурный фонд

Инвестиции в ИБ-стартапы: "Солар" запустил отраслевой венчурный фонд - РИА Новости, 15.10.2024

Инвестиции в ИБ-стартапы: "Солар" запустил отраслевой венчурный фонд

ГК "Солар", архитектор комплексной кибербезопасности, запускает специализированный венчурный фонд Solar Ventures для инвестиций в стартапы информационной... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T20:18

2024-10-15T20:18

2024-10-15T20:18

технологии

россия

анна курбатова

альфа-банк

кибербезопасность

гк «солар» (ранее "ртк-солар")

экономика

кибербезопасность

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ГК "Солар", архитектор комплексной кибербезопасности, запускает специализированный венчурный фонд Solar Ventures для инвестиций в стартапы информационной безопасности (ИБ), сообщил генеральный директор компании Игорь Ляпунов."Постоянно возрастающий объем кибератак требует новых современных технологий защиты. И сейчас перед нами стоит очень серьезный вызов, как развивать технологии, способные отвечать на современный вызов киберпространства. И когда мы говорим о движении вперед, очень важна работа со стартапами. Это команды, готовые создавать технологии будущего", – сказал Ляпунов в ходе пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".Он также отметил, что после ухода с российского рынка крупнейших мировых вендоров в области ИБ для российских стартапов открылось окно возможностей."И после 2022 года, когда мы по-честному, всей страной пошли в импортозамещение, мы видим колоссальный прирост стартапов и области кибербезопасности. Сейчас на нашем радаре более 150 стартапов, которые уже работают. И для них мы запустили большую программу безвозмездной поддержки предпринимателей CyberStage, которая включает менторскую помощь, поиск возможностей для "пилотов", помощь с привлечением внешнего финансирования. Созданный венчурный фонд направлен непосредственно на решение задачи финансирования перспективных проектов", – отметил руководитель "Солара".Ляпунов также добавил, что работа со стартапами поможет крупным игрокам рынка решить острейшую проблему кадров, с которой столкнулась ИТ-отрасль в целом и ИБ – в частности."Сейчас основной барьер для развития рынка информационной безопасности – кадры, ограничения рынка труда. Создание команд внутри компании - долгий и сложный процесс, а сбор отдельных специалистов с рынка – дорого, учитывая быстро растущие зарплаты. А стартапы – это уже готовые команды с горящими глазами. У них есть взгляд за горизонт, неординарные идеи, и они точно могут создавать передовые российские технологии", – сказал Ляпунов.По словам Ляпунова, стартапы в области ИБ за счет роста самого актива на 50% год к году дают ответ на вопрос, куда инвестировать."Рынок ИБ сейчас находится в уникальном положении, когда он опережает все остальные рынки и экономику в целом. Безусловно, венчурные инвестиции более рискованные, но для крупного финансово устойчивого бизнеса – это возможность обеспечить опережающие темпы бизнеса и сократить сроки создания полноценной экосистемы ИБ. Для венчурного рынка в целом – это может быть сильно опережающей депозиты возвратной инвестицией", – заключил Ляпунов.КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ – ЛИДЕР РОСТАВ ходе мероприятия участники согласились, что сфера информационной безопасности сегодня является очень привлекательным объектом для инвестиций. О факторах, обеспечивающих опережающий рост ИБ, рассказала старший аналитик Альфа-Банка Анна Курбатова."Решение об организации фокусного венчурного фонда в области ИБ сегодня органично укладывается в текущую рыночную ситуацию. События 2022 года резко поменяли картину, и запрос на кибербезопасность сильно увеличился. И сегодня мы видим, что российский рынок ИБ динамично растет, растут бюджеты, которые государство, компании и частные лица тратят на продукты и услуги по информационной безопасности", – отметила Курбатова.Она перечислила основные факторы, которые продолжат "двигать спрос" на кибербезопасность, заставляя компании формировать под это дополнительные бюджеты."Резкий уход иностранных вендоров случился два года назад. Одновременно в разы увеличилось количество и интенсивность кибератак. В ответ на это усилились регуляторные требования к обеспечению ИБ. При этом никуда не делась потребность заказчиков государственных и частных корпораций в защите своей ИТ-инфраструктуры и данных, чтобы обеспечивать непрерывность бизнес-процессов. Также сохраняется и органический фактор: цифровая среда растет, что само по себе создает новый спрос", – пояснила аналитик.Она сравнила информационную безопасность с медициной, где нужны профилактика и терапия на фоне постоянного появления все новых заболеваний."Появляется больше цифровых устройств, расширяются сети, увеличивается количество пользователей, появляются новые технологии. Это означает, что у нас с каждым днем больше точек входа в ИТ-среду, соответственно - больше уязвимостей и рисков. Все это требует адекватного ответа в виде разработки новых продуктов или услуг, которые бы защищали эту новую инфраструктуру", – отметила Курбатова.В итоге, по ее словам, на рынке информационной безопасности формируются новые ниши, такие как защита облаков, устройств интернета вещей, безопасная разработка, защита от дипфейков."Рынок, его продуктовое наполнение, полка вендоров и, соответственно, запросы заказчиков постоянно будут видоизменяться в ответ на внешнюю среду и планы по развитию ИТ-индустрии. Мы знаем, что крупные корпорации, госсектор увеличивают закупки решений информационной безопасности, также есть растущий запрос на ИБ со стороны малого и среднего бизнеса. То есть, можно ожидать, что кривая развития рынка, увеличение бюджетов будет двигаться вверх постепенно и непрерывно", – подчеркнула аналитик.Она уточнила, что потребность в развитии абсолютно новых ниш информационной безопасности органично формирует запрос на инвестиции в новые команды и их поддержку, чтобы весь рынок потом получил нужный продукт и нужную степень защищенности."Крупные компании в первую очередь заняты поддержкой, доработкой, усовершенствованием уже работающих продуктов и услуг, и не всегда они в условиях дефицита кадров могут выделить людей на новые перспективные направления. И свести крупные компании с маленькими, но целеустремленными и амбициозными – одна из задач венчурных инвестиций", – заключила Курбатова.КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ФОНДВенчурный фонд SolarVentures стал первым в России, целенаправленно инвестирующим именно в стартапы в области ИБ. Как рассказал директор по управлению активами и M&A ГК "Солар" Игорь Хереш, объем венчурного фонда составит 1,1 миллиарда рублей, при этом фонд будет открыт к синдицированным сделкам с участием других фондов, институтов развития и бизнес-ангелов."Совокупная вендорская выручка стартапов, по нашим оценкам, в прошлом году составила треть общей продуктовой выручки рынка ИБ, увеличившись год к году на 50%. То есть стартапы сегодня растут быстрее рынка (рынок инфобеза в 2023 году вырос на 15%). На данный момент даже на фоне очень дорогого фондирования рынок ИБ растет быстрее, чем любая доходность, которая есть на рынке. Поэтому инвесторам, которые готовы рисковать, сейчас выгоднее вкладывать в информационную безопасность", – сказал Хереш.Как объяснил специалист, чтобы привлечь внимание фонда стартап должен отвечать следующим условиям: он должен решать перспективную задачу, согласующуюся со стратегией развития "Солара", иметь опытную команду экспертов и минимально жизнеспособный работающий прототип."Основной фокус – это решения только в области информационной безопасности и рядом. Это продукты либо на стадии тестирования, либо на стадии масштабирования. И, конечно же, для нас важны уникальные компетенции основателей и новая технологическая ниша. Это для нас уже очень интересная история, и мы начинаем с этим стартапом общаться и работать", – уточнил Хереш.

https://ria.ru/20240618/kiberchempionaty-1953643872.html

https://ria.ru/20241015/it-1978006698.html

https://ria.ru/20241015/dubay-1978202159.html

https://ria.ru/20241014/mishustin--1977966101.html

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технологии, россия, анна курбатова, альфа-банк, гк «солар» (ранее "ртк-солар"), экономика, кибербезопасность