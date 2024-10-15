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Снайперы уничтожили наблюдателей ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 15.10.2024
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05:09 15.10.2024 (обновлено: 09:12 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/snaypery-1978058474.html
Снайперы уничтожили наблюдателей ВСУ на Красноармейском направлении
Снайперы уничтожили наблюдателей ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 15.10.2024
Снайперы уничтожили наблюдателей ВСУ на Красноармейском направлении
Снайперы горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили наблюдателей ВСУ и сорвали ротацию пехоты на Красноармейском направлении в ДНР, РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T05:09
2024-10-15T09:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Снайперы горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили наблюдателей ВСУ и сорвали ротацию пехоты на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны. "Получив задачу, снайперская пара скрытно выдвигается в район выполнения боевой задачи. &lt;…&gt; Сложный рельеф разрушенных населенных пунктов и лесополос, минные заграждения на пути движения группы, а также постоянные артиллерийские обстрелы противником вынуждают снайперов действовать очень осторожно и тщательно выбирать места для укрытий", — рассказали в военном ведомстве. Кроме того, поиск удачного места для позиции осложняется постоянным присутствием в воздухе разведывательных дронов и беспилотников-камикадзе, добавили в Минобороны. Оборудовав позицию, бойцы изучают действия противника и выжидают наиболее подходящий момент для точного выстрела, которым уничтожают цель. Рабочая дальность для снайперов составляет более тысячи метров. Эффективность стрельбы на больших дальностях обеспечивается качественной подготовкой бойцов и и современным оснащением, в которое входят различные оптические прицелы и тепловизионное оборудование. Выполнение задач требует от снайпера отличной физической формы, ориентации на местности, умения быстро принимать решения и владения способами маскировки, подчеркнули в военном ведомстве.
https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html
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Работа снайперов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении в ДНР
Снайперы группировки войск «Центр» уничтожили наблюдателей ВСУ и сорвали ротацию пехоты на красноармейском направлении в ДНР. Нередко снайперы поддерживают штурмовиков, если они те сталкиваются с активным сопротивлением при продвижении. Так же есть группы, которые ведут свободную "охоту" на противника. Такие стрелки вооружены высокоточными винтовками.
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Снайперы уничтожили наблюдателей ВСУ на Красноармейском направлении

Минобороны: снайперы сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

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ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Снайперы горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили наблюдателей ВСУ и сорвали ротацию пехоты на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Получив задачу, снайперская пара скрытно выдвигается в район выполнения боевой задачи. <…> Сложный рельеф разрушенных населенных пунктов и лесополос, минные заграждения на пути движения группы, а также постоянные артиллерийские обстрелы противником вынуждают снайперов действовать очень осторожно и тщательно выбирать места для укрытий", — рассказали в военном ведомстве.
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Кроме того, поиск удачного места для позиции осложняется постоянным присутствием в воздухе разведывательных дронов и беспилотников-камикадзе, добавили в Минобороны.
Оборудовав позицию, бойцы изучают действия противника и выжидают наиболее подходящий момент для точного выстрела, которым уничтожают цель. Рабочая дальность для снайперов составляет более тысячи метров.
Эффективность стрельбы на больших дальностях обеспечивается качественной подготовкой бойцов и и современным оснащением, в которое входят различные оптические прицелы и тепловизионное оборудование. Выполнение задач требует от снайпера отличной физической формы, ориентации на местности, умения быстро принимать решения и владения способами маскировки, подчеркнули в военном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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