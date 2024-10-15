https://ria.ru/20241015/snaypery-1978058474.html

Снайперы уничтожили наблюдателей ВСУ на Красноармейском направлении

Снайперы уничтожили наблюдателей ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 15.10.2024

Снайперы уничтожили наблюдателей ВСУ на Красноармейском направлении

Снайперы горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили наблюдателей ВСУ и сорвали ротацию пехоты на Красноармейском направлении в ДНР, РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T05:09

2024-10-15T05:09

2024-10-15T09:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Снайперы горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили наблюдателей ВСУ и сорвали ротацию пехоты на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны. "Получив задачу, снайперская пара скрытно выдвигается в район выполнения боевой задачи. <…> Сложный рельеф разрушенных населенных пунктов и лесополос, минные заграждения на пути движения группы, а также постоянные артиллерийские обстрелы противником вынуждают снайперов действовать очень осторожно и тщательно выбирать места для укрытий", — рассказали в военном ведомстве. Кроме того, поиск удачного места для позиции осложняется постоянным присутствием в воздухе разведывательных дронов и беспилотников-камикадзе, добавили в Минобороны. Оборудовав позицию, бойцы изучают действия противника и выжидают наиболее подходящий момент для точного выстрела, которым уничтожают цель. Рабочая дальность для снайперов составляет более тысячи метров. Эффективность стрельбы на больших дальностях обеспечивается качественной подготовкой бойцов и и современным оснащением, в которое входят различные оптические прицелы и тепловизионное оборудование. Выполнение задач требует от снайпера отличной физической формы, ориентации на местности, умения быстро принимать решения и владения способами маскировки, подчеркнули в военном ведомстве.

https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html

https://ria.ru/20241015/vsu-1978055917.html

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Работа снайперов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении в ДНР Снайперы группировки войск «Центр» уничтожили наблюдателей ВСУ и сорвали ротацию пехоты на красноармейском направлении в ДНР. Нередко снайперы поддерживают штурмовиков, если они те сталкиваются с активным сопротивлением при продвижении. Так же есть группы, которые ведут свободную "охоту" на противника. Такие стрелки вооружены высокоточными винтовками. 2024-10-15T05:09 true PT3M20S

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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)