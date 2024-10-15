https://ria.ru/20241015/sledstvie--1978235957.html
В Турции начали следствие после обнаружения тела пропавшей россиянки
В Турции начали следствие после обнаружения тела пропавшей россиянки - РИА Новости, 15.10.2024
В Турции начали следствие после обнаружения тела пропавшей россиянки
Тело пропавшей без вести неделю назад россиянки обнаружено в турецкой провинции Орду на севере страны, начато расследование, сообщила местная газета Orducu. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T22:56
2024-10-15T22:56
2024-10-15T22:56
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СТАМБУЛ, 15 окт - РИА Новости. Тело пропавшей без вести неделю назад россиянки обнаружено в турецкой провинции Орду на севере страны, начато расследование, сообщила местная газета Orducu. По данным издания, родственники 57-летней Маргариты Караджа забили тревогу 8 октября, когда женщина вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. После этого начались масштабные поиски женщины, были задействованы и соцсети. "Во вторник в 15.00 было обнаружено тело Маргариты в районе Бозтепе в ореховой роще", - сообщило издание. Начато расследование инцидента, причину гибели женщины установит судмедэкспертиза.
https://ria.ru/20241015/antalja-1978150631.html
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турция, в мире
В Турции начали следствие после обнаружения тела пропавшей россиянки
Orducu: в Турции начали следствие после обнаружения тела пропавшей россиянки
СТАМБУЛ, 15 окт - РИА Новости. Тело пропавшей без вести неделю назад россиянки обнаружено в турецкой провинции Орду на севере страны, начато расследование, сообщила местная газета Orducu.
По данным издания, родственники 57-летней Маргариты Караджа забили тревогу 8 октября, когда женщина вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. После этого начались масштабные поиски женщины, были задействованы и соцсети.
"Во вторник в 15.00 было обнаружено тело Маргариты в районе Бозтепе в ореховой роще", - сообщило издание.
Начато расследование инцидента, причину гибели женщины установит судмедэкспертиза.