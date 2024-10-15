https://ria.ru/20241015/sk-1978197921.html

СК рассказал о росте числа преступлений несовершеннолетних мигрантов

СК рассказал о росте числа преступлений несовершеннолетних мигрантов - РИА Новости, 15.10.2024

СК рассказал о росте числа преступлений несовершеннолетних мигрантов

Число преступлений несовершеннолетних мигрантов в 2024 году увеличилось на 10%, а число особо тяжких деяний у них возросло более чем в двое, сообщается в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:25

2024-10-15T17:25

2024-10-15T17:26

россия

республика коми

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число преступлений несовершеннолетних мигрантов в 2024 году увеличилось на 10%, а число особо тяжких деяний у них возросло более чем в двое, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений несовершеннолетних. По его словам, за восемь месяцев 2024 года правоохранители расследовали уголовные дела против 13,5 тысячи подростков. "Отмечается рост особо тяжких преступлений несовершеннолетних на 22%. Самый высокий коэффициент подростковой преступности зафиксирован в Республике Коми, Курганской, Новгородской и Тамбовской областях", - говорится в сообщении. Кроме того, Бастрыкин обратил внимание на данные о преступности подростков с миграционной историей. "В этом году количество преступлений несовершеннолетних мигрантов увеличилось на 10%. Причем возросло более чем вдвое число особо тяжких деяний подростков-мигрантов: с 53 до 108", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241002/gosduma-1975847931.html

https://ria.ru/20241014/migranty-1978020161.html

россия

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россия, республика коми, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество