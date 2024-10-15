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СК рассказал о росте числа преступлений несовершеннолетних мигрантов - РИА Новости, 15.10.2024
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17:25 15.10.2024 (обновлено: 17:26 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/sk-1978197921.html
СК рассказал о росте числа преступлений несовершеннолетних мигрантов
СК рассказал о росте числа преступлений несовершеннолетних мигрантов - РИА Новости, 15.10.2024
СК рассказал о росте числа преступлений несовершеннолетних мигрантов
Число преступлений несовершеннолетних мигрантов в 2024 году увеличилось на 10%, а число особо тяжких деяний у них возросло более чем в двое, сообщается в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:25
2024-10-15T17:26
россия
республика коми
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число преступлений несовершеннолетних мигрантов в 2024 году увеличилось на 10%, а число особо тяжких деяний у них возросло более чем в двое, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений несовершеннолетних. По его словам, за восемь месяцев 2024 года правоохранители расследовали уголовные дела против 13,5 тысячи подростков. "Отмечается рост особо тяжких преступлений несовершеннолетних на 22%. Самый высокий коэффициент подростковой преступности зафиксирован в Республике Коми, Курганской, Новгородской и Тамбовской областях", - говорится в сообщении. Кроме того, Бастрыкин обратил внимание на данные о преступности подростков с миграционной историей. "В этом году количество преступлений несовершеннолетних мигрантов увеличилось на 10%. Причем возросло более чем вдвое число особо тяжких деяний подростков-мигрантов: с 53 до 108", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241002/gosduma-1975847931.html
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россия, республика коми, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Республика Коми, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК рассказал о росте числа преступлений несовершеннолетних мигрантов

СК: число преступлений несовершеннолетних мигрантов в 2024 году выросло на 10%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число преступлений несовершеннолетних мигрантов в 2024 году увеличилось на 10%, а число особо тяжких деяний у них возросло более чем в двое, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Председатель СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений несовершеннолетних. По его словам, за восемь месяцев 2024 года правоохранители расследовали уголовные дела против 13,5 тысячи подростков.
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"Отмечается рост особо тяжких преступлений несовершеннолетних на 22%. Самый высокий коэффициент подростковой преступности зафиксирован в Республике Коми, Курганской, Новгородской и Тамбовской областях", - говорится в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин обратил внимание на данные о преступности подростков с миграционной историей.
"В этом году количество преступлений несовершеннолетних мигрантов увеличилось на 10%. Причем возросло более чем вдвое число особо тяжких деяний подростков-мигрантов: с 53 до 108", - подчеркнул он.
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РоссияРеспублика КомиАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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