https://ria.ru/20241015/sk-1978088008.html

Появилось видео с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы

Появилось видео с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы - РИА Новости, 15.10.2024

Появилось видео с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы

Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:05

2024-10-15T11:05

2024-10-15T11:05

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале столичного главка СК России. На кадрах видно парковку, на которой произошел инцидент, стоящие и отъезжающие машины, а также проходящих людей. СК и прокуратура сообщали, что после инцидента с машиной на Профсоюзной улице пострадали три человека, в том числе мужчина и 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетной версией взрыва является предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК. Как передает корреспондент РИА Новости, два автомобиля задеты взрывом: у Tank поврежден капот, у Mazda – боковое стекло и бампер. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

https://ria.ru/20241013/ufa-1977840612.html

москва

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Двор, где произошел взрыв автомобиля. Кадры с камеры видеонаблюдения Следствие рассматривает различные версии инцидента с автомобилем на юго-западе Москвы, где пострадали три человека. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего. В рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, проводятся обыски. 2024-10-15T11:05 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва