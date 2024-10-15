https://ria.ru/20241015/sk-1978088008.html
Появилось видео с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы
Появилось видео с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы - РИА Новости, 15.10.2024
Появилось видео с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы
Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:05
2024-10-15T11:05
2024-10-15T11:05
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978086876_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6326fcddbbcdfaeb0a467d4d331dc6db.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале столичного главка СК России. На кадрах видно парковку, на которой произошел инцидент, стоящие и отъезжающие машины, а также проходящих людей. СК и прокуратура сообщали, что после инцидента с машиной на Профсоюзной улице пострадали три человека, в том числе мужчина и 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетной версией взрыва является предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК. Как передает корреспондент РИА Новости, два автомобиля задеты взрывом: у Tank поврежден капот, у Mazda – боковое стекло и бампер. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
https://ria.ru/20241013/ufa-1977840612.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978086876_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_495ac2f344268be7c1b04fc32ab9ac3a.jpg
Двор, где произошел взрыв автомобиля. Кадры с камеры видеонаблюдения
Следствие рассматривает различные версии инцидента с автомобилем на юго-западе Москвы, где пострадали три человека. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего.
В рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, проводятся обыски.
2024-10-15T11:05
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Появилось видео с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы
СК опубликовал кадры с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале
столичного главка СК России.
На кадрах видно парковку, на которой произошел инцидент, стоящие и отъезжающие машины, а также проходящих людей.
СК и прокуратура сообщали, что после инцидента с машиной на Профсоюзной улице пострадали три человека, в том числе мужчина и 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетной версией взрыва является предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
Как передает корреспондент РИА Новости, два автомобиля задеты взрывом: у Tank поврежден капот, у Mazda – боковое стекло и бампер. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.