Рейтинг@Mail.ru
Появилось видео с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/sk-1978088008.html
Появилось видео с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы
Появилось видео с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы - РИА Новости, 15.10.2024
Появилось видео с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы
Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:05
2024-10-15T11:05
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978086876_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6326fcddbbcdfaeb0a467d4d331dc6db.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале столичного главка СК России. На кадрах видно парковку, на которой произошел инцидент, стоящие и отъезжающие машины, а также проходящих людей. СК и прокуратура сообщали, что после инцидента с машиной на Профсоюзной улице пострадали три человека, в том числе мужчина и 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетной версией взрыва является предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК. Как передает корреспондент РИА Новости, два автомобиля задеты взрывом: у Tank поврежден капот, у Mazda – боковое стекло и бампер. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
https://ria.ru/20241013/ufa-1977840612.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Двор, где произошел взрыв автомобиля. Кадры с камеры видеонаблюдения
Следствие рассматривает различные версии инцидента с автомобилем на юго-западе Москвы, где пострадали три человека. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего. В рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, проводятся обыски.
2024-10-15T11:05
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978086876_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_495ac2f344268be7c1b04fc32ab9ac3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Появилось видео с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы

СК опубликовал кадры с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале столичного главка СК России.
На кадрах видно парковку, на которой произошел инцидент, стоящие и отъезжающие машины, а также проходящих людей.
СК и прокуратура сообщали, что после инцидента с машиной на Профсоюзной улице пострадали три человека, в том числе мужчина и 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетной версией взрыва является предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
Как передает корреспондент РИА Новости, два автомобиля задеты взрывом: у Tank поврежден капот, у Mazda – боковое стекло и бампер. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Уфе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
В Уфе задержали мужчину, устроившего взрыв газа в многоквартирном доме
13 октября, 16:24
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала