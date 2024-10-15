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Суд отпустил из СИЗО фигурантку дела о торговле детьми Патоку - РИА Новости, 15.10.2024
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19:33 15.10.2024 (обновлено: 19:34 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/sizo-1978221938.html
Суд отпустил из СИЗО фигурантку дела о торговле детьми Патоку
Суд отпустил из СИЗО фигурантку дела о торговле детьми Патоку - РИА Новости, 15.10.2024
Суд отпустил из СИЗО фигурантку дела о торговле детьми Патоку
Преображенский суд Москвы отпустил из СИЗО главную фигурантку дела о торговле детьми, многодетную мать Наталью Патоку, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:33
2024-10-15T19:34
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отпустил из СИЗО главную фигурантку дела о торговле детьми, многодетную мать Наталью Патоку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов и родственников пустили лишь на оглашение решения. "Ходатайство следователя - удовлетворить. Изменить в отношении обвиняемой Патоки Натальи Викторовны меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий", - огласила решение судья Валентина Лебедева. Фигурантку освободили в зале суда. Примечательно, что ранее под арест Патоку отправляла эта же судья, она же отпустила ее сегодня из-под стражи. На прошлой неделе суд отпустил под запрет определённых действий многодетную мать Юлию Логинову, а накануне суррогатную мать Фирузу Усканову и Наталью Душкину, которая передала свою внучку. Наталья Патока - одна из фигуранток уголовного дела многодетной матери Юлии Логиновой, проверка в отношении которой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей. Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия. В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).
https://ria.ru/20240815/obvinenie-1966291694.html
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москва, россия, валентин лебедев, общество
Москва, Россия, Валентин Лебедев, Общество
Суд отпустил из СИЗО фигурантку дела о торговле детьми Патоку

Суд в Москве отпустил из СИЗО фигурантку дела о торговле детьми Наталью Патоку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отпустил из СИЗО главную фигурантку дела о торговле детьми, многодетную мать Наталью Патоку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов и родственников пустили лишь на оглашение решения.
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СК предъявил обвинение супругу фигурантки дела о торговле детьми в Москве
15 августа, 01:48
"Ходатайство следователя - удовлетворить. Изменить в отношении обвиняемой Патоки Натальи Викторовны меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий", - огласила решение судья Валентина Лебедева.
Фигурантку освободили в зале суда. Примечательно, что ранее под арест Патоку отправляла эта же судья, она же отпустила ее сегодня из-под стражи.
На прошлой неделе суд отпустил под запрет определённых действий многодетную мать Юлию Логинову, а накануне суррогатную мать Фирузу Усканову и Наталью Душкину, которая передала свою внучку.
Наталья Патока - одна из фигуранток уголовного дела многодетной матери Юлии Логиновой, проверка в отношении которой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей.
Фигурантка дела о торговле детьми в Москве Юлия Логинова - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Фигурантку дела о торговле детьми Логинову выпустили из СИЗО
10 октября, 18:02
Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия.
В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).
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