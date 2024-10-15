Сирийские власти намерены оставить границы с Ливаном открытыми
УВКБ ООН: власти Сирии намерены оставить границы с Ливаном открытыми
© AP Photo / Omar SanadikiЛюди на пункте пропуска "Джайдут-Ябус" на границе Ливана и Сирии
© AP Photo / Omar Sanadiki
Люди на пункте пропуска "Джайдут-Ябус" на границе Ливана и Сирии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Сирийские власти сообщили о своем намерении оставить границы с Ливаном открытыми, чтобы позволить населению искать убежища в Сирии, заявила РИА Новости директор по Ближнему Востоку Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Рема Джеймус Имсейс.
"Сирийское правительство оставило свои границы с Ливаном открытыми, и всем было разрешено пересекать их. Мы выражаем глубокую признательность правительству Сирии за то, что оно до сих пор оставляло границы страны открытыми и смягчило некоторые требования, чтобы обеспечить более быстрое пересечение границы. И они дали нам понять, что намерены продолжать это делать", - сказала она.
На прошлой неделе во вторник Верховный комиссар ООН по правам человека Филиппо Гранди встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы обсудить помощь беженцам, прибывшим из Ливана с 23 сентября. По данным ООН, по состоянию на 15 октября, более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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