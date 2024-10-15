https://ria.ru/20241015/siriya-1978149080.html

Сирийские власти намерены оставить границы с Ливаном открытыми

Сирийские власти намерены оставить границы с Ливаном открытыми - РИА Новости, 15.10.2024

Сирийские власти намерены оставить границы с Ливаном открытыми

Сирийские власти сообщили о своем намерении оставить границы с Ливаном открытыми, чтобы позволить населению искать убежища в Сирии, заявила РИА Новости директор РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:03

2024-10-15T15:03

2024-10-15T15:03

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ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Сирийские власти сообщили о своем намерении оставить границы с Ливаном открытыми, чтобы позволить населению искать убежища в Сирии, заявила РИА Новости директор по Ближнему Востоку Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Рема Джеймус Имсейс. "Сирийское правительство оставило свои границы с Ливаном открытыми, и всем было разрешено пересекать их. Мы выражаем глубокую признательность правительству Сирии за то, что оно до сих пор оставляло границы страны открытыми и смягчило некоторые требования, чтобы обеспечить более быстрое пересечение границы. И они дали нам понять, что намерены продолжать это делать", - сказала она. На прошлой неделе во вторник Верховный комиссар ООН по правам человека Филиппо Гранди встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы обсудить помощь беженцам, прибывшим из Ливана с 23 сентября. По данным ООН, по состоянию на 15 октября, более 283 тысяч человек уже бежали из Ливана в Сирию. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241005/siriya-1976561640.html

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