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В Госдуме отреагировали на создание в НАТО штаба по Украине - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/shtab-1978127923.html
В Госдуме отреагировали на создание в НАТО штаба по Украине
В Госдуме отреагировали на создание в НАТО штаба по Украине - РИА Новости, 15.10.2024
В Госдуме отреагировали на создание в НАТО штаба по Украине
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал уловкой заявление генсека НАТО о создании штаба по координации военной РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:13
2024-10-15T14:13
специальная военная операция на украине
украина
висбаден
дмитрий белик
марк рютте
нато
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал уловкой заявление генсека НАТО о создании штаба по координации военной помощи Украине. Ранее генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое в Висбадене в Германии новое командование по координации военной помощи альянса Киеву (NSATU), заявил, что эта структура "изменит ситуацию на поле боя". "Генсек НАТО нагло врёт, заявляя о новом командовании альянса для координации действий ВСУ. Этот процесс системно идёт с 2022 года. Смешно даже предположить, что коллективный Запад позволил Украине самостоятельно руководить на поле боя. Его слова - замыливание глаз и очередная уловка для граждан Украины, не успевших сбежать из страны", - сказал Белик РИА Новости. По его мнению, новому генсеку НАТО просто хочется заявить нечто "революционное" относительно военной ситуации, показать свою значимость, продемонстрировать, что якобы именно при нем Украину ждут победы. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи. Пока об официальном запуске этой структуры не сообщалось. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240614/nato-1952761080.html
https://ria.ru/20241008/nato-1977058116.html
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украина, висбаден, дмитрий белик, марк рютте, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Висбаден, Дмитрий Белик, Марк Рютте, НАТО, В мире
В Госдуме отреагировали на создание в НАТО штаба по Украине

Депутат Белик назвал заявление генсека НАТО о штабе по помощи Украине уловкой

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал уловкой заявление генсека НАТО о создании штаба по координации военной помощи Украине.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое в Висбадене в Германии новое командование по координации военной помощи альянса Киеву (NSATU), заявил, что эта структура "изменит ситуацию на поле боя".
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"Генсек НАТО нагло врёт, заявляя о новом командовании альянса для координации действий ВСУ. Этот процесс системно идёт с 2022 года. Смешно даже предположить, что коллективный Запад позволил Украине самостоятельно руководить на поле боя. Его слова - замыливание глаз и очередная уловка для граждан Украины, не успевших сбежать из страны", - сказал Белик РИА Новости.
По его мнению, новому генсеку НАТО просто хочется заявить нечто "революционное" относительно военной ситуации, показать свою значимость, продемонстрировать, что якобы именно при нем Украину ждут победы.
Страны НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи. Пока об официальном запуске этой структуры не сообщалось.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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8 октября, 19:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВисбаденДмитрий БеликМарк РюттеНАТОВ мире
 
 
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