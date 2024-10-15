https://ria.ru/20241015/shell-1978115909.html
Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более миллиарда евро убытков
Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более миллиарда евро убытков - РИА Новости, 15.10.2024
Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более миллиарда евро убытков
Генеральная прокуратура России в своем иске к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell требует взыскать с них более 1 миллиарда евро... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:17
2024-10-15T13:17
2024-10-15T13:17
москва
россия
shell
генеральная прокуратура рф
экономика
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России в своем иске к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell требует взыскать с них более 1 миллиарда евро убытков, сообщили РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Москвы. "Взыскивают более 1 миллиарда евро убытков", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о сумме иска. Ранее во вторник из определения суда стало известно, что арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению и назначил на 11 декабря предварительные слушания по иску Генпрокуратуры к Shell.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, shell, генеральная прокуратура рф, экономика
Москва, Россия, Shell, Генеральная прокуратура РФ, Экономика
Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более миллиарда евро убытков
ГП РФ в иске к структурам Shell требует взыскать более миллиарда евро убытков
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России в своем иске к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell требует взыскать с них более 1 миллиарда евро убытков, сообщили РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Москвы.
"Взыскивают более 1 миллиарда евро убытков", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о сумме иска.
Ранее во вторник из определения суда стало известно, что арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению и назначил на 11 декабря предварительные слушания по иску Генпрокуратуры к Shell.