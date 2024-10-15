https://ria.ru/20241015/shell-1978115909.html

Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более миллиарда евро убытков

Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более миллиарда евро убытков - РИА Новости, 15.10.2024

Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более миллиарда евро убытков

Генеральная прокуратура России в своем иске к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell требует взыскать с них более 1 миллиарда евро... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:17

2024-10-15T13:17

2024-10-15T13:17

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России в своем иске к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell требует взыскать с них более 1 миллиарда евро убытков, сообщили РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Москвы. "Взыскивают более 1 миллиарда евро убытков", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о сумме иска. Ранее во вторник из определения суда стало известно, что арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению и назначил на 11 декабря предварительные слушания по иску Генпрокуратуры к Shell.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, shell, генеральная прокуратура рф, экономика