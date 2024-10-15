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"Севералмаз" намерен развивать добывающие мощности в Архангельской области - РИА Новости, 15.10.2024
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
17:53 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/severalmaz-1978204770.html
"Севералмаз" намерен развивать добывающие мощности в Архангельской области
"Севералмаз" намерен развивать добывающие мощности в Архангельской области - РИА Новости, 15.10.2024
"Севералмаз" намерен развивать добывающие мощности в Архангельской области
Группа компаний "Алроса", дочерним предприятием которой является предприятие "Севералмаз", намерено инвестировать средства в геологоразведку, развивать... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:53
2024-10-15T17:53
архангельская область
архангельская область
россия
павел маринычев
александр цыбульский
севералмаз
алроса
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 окт – РИА Новости. Группа компаний "Алроса", дочерним предприятием которой является предприятие "Севералмаз", намерено инвестировать средства в геологоразведку, развивать добывающие мощности и участвовать в решении социально значимых проблем в Архангельской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Во вторник губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор группы компаний "Алроса" Павел Маринычев побывали в рабочей поездке на дочернем предприятии алмазодобывающего холдинга – "Севералмазе". Архангельская компания осуществляет добычу алмазной руды и ее обогащение. "Севералмаз" с 2005 года осваивает месторождение имени М.В. Ломоносова, которое входит в пятерку крупнейших алмазных месторождений России и включает в себя шесть алмазоносных трубок. На сегодняшний день в промышленном освоении находятся две из них – трубки "Архангельская" и "им. Карпинского-1". В рамках рабочего визита Цыбульский и Маринычев обсудили перспективы развития алмазодобычи в Архангельской области и подвели итоги работы предприятия за 9 месяцев текущего года. Особое внимание они уделили проекту строительства нового комплекса подготовки оборотной воды для горно-обогатительного комбината, который предприятие реализует совместно с САФУ. По словам Маринычева, "Севералмаз" был и остается одним из крупнейших предприятий Архангельской области, и сотрудничество холдинга с регионом носит системный и всеобъемлющий характер. "Мы будем инвестировать средства в геологоразведку, поддержание и развитие наших добывающих мощностей в Архангельской области, повышение эффективности и безопасности производства. "Севералмаз" также продолжит активно участвовать в решении социально значимых проблем на территории области, реализации благотворительных инициатив и других важных для региона проектов", - сказал Маринычев, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Еще один проект "Севералмаза" предполагает отказ от использования жидкого топлива в качестве первичного энергоносителя и переход на централизованное энергоснабжение. Это позволит сократить себестоимость продукции и повысить экономические показатели. Сейчас компания продумывает большой проект по электрификации производства, что должно привести к увеличению рентабельности продукции. "В целом у "Севералмаза" хорошие перспективы — это предприятие, которое имеет одно из наиболее обеспеченных сырьем месторождений в России. В общей сложности те трубки, которые есть в активе компании, позволяют добывать алмазы еще десятки лет. Мы также понимаем, что "Севералмаз" готов выполнять все свои социальные и налоговые обязательства перед коллективом и перед Архангельской областью, что не менее важно", – отметил Цыбульский. По словам операционного директора "Севералмаза" Евгения Шелкунова, объемы добычи в этом году составляют около 12 миллионов кубических метров горной массы, а производство алмазов на обогатительной фабрике — более трех миллионов карат. Общие запасы месторождения Ломоносова насчитывают более 140 миллионов карат, или около 3% общемировых запасов.
https://ria.ru/20241008/tko-1976999317.html
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архангельская область, россия, павел маринычев, александр цыбульский, севералмаз, алроса
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Павел Маринычев, Александр Цыбульский, Севералмаз, Алроса

"Севералмаз" намерен развивать добывающие мощности в Архангельской области

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 окт – РИА Новости. Группа компаний "Алроса", дочерним предприятием которой является предприятие "Севералмаз", намерено инвестировать средства в геологоразведку, развивать добывающие мощности и участвовать в решении социально значимых проблем в Архангельской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Во вторник губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор группы компаний "Алроса" Павел Маринычев побывали в рабочей поездке на дочернем предприятии алмазодобывающего холдинга – "Севералмазе".
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Архангельская компания осуществляет добычу алмазной руды и ее обогащение. "Севералмаз" с 2005 года осваивает месторождение имени М.В. Ломоносова, которое входит в пятерку крупнейших алмазных месторождений России и включает в себя шесть алмазоносных трубок. На сегодняшний день в промышленном освоении находятся две из них – трубки "Архангельская" и "им. Карпинского-1".
В рамках рабочего визита Цыбульский и Маринычев обсудили перспективы развития алмазодобычи в Архангельской области и подвели итоги работы предприятия за 9 месяцев текущего года. Особое внимание они уделили проекту строительства нового комплекса подготовки оборотной воды для горно-обогатительного комбината, который предприятие реализует совместно с САФУ.
По словам Маринычева, "Севералмаз" был и остается одним из крупнейших предприятий Архангельской области, и сотрудничество холдинга с регионом носит системный и всеобъемлющий характер.
"Мы будем инвестировать средства в геологоразведку, поддержание и развитие наших добывающих мощностей в Архангельской области, повышение эффективности и безопасности производства. "Севералмаз" также продолжит активно участвовать в решении социально значимых проблем на территории области, реализации благотворительных инициатив и других важных для региона проектов", - сказал Маринычев, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
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Еще один проект "Севералмаза" предполагает отказ от использования жидкого топлива в качестве первичного энергоносителя и переход на централизованное энергоснабжение. Это позволит сократить себестоимость продукции и повысить экономические показатели. Сейчас компания продумывает большой проект по электрификации производства, что должно привести к увеличению рентабельности продукции.
"В целом у "Севералмаза" хорошие перспективы — это предприятие, которое имеет одно из наиболее обеспеченных сырьем месторождений в России. В общей сложности те трубки, которые есть в активе компании, позволяют добывать алмазы еще десятки лет. Мы также понимаем, что "Севералмаз" готов выполнять все свои социальные и налоговые обязательства перед коллективом и перед Архангельской областью, что не менее важно", – отметил Цыбульский.
По словам операционного директора "Севералмаза" Евгения Шелкунова, объемы добычи в этом году составляют около 12 миллионов кубических метров горной массы, а производство алмазов на обогатительной фабрике — более трех миллионов карат. Общие запасы месторождения Ломоносова насчитывают более 140 миллионов карат, или около 3% общемировых запасов.
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Архангельская областьАрхангельская областьРоссияПавел МаринычевАлександр ЦыбульскийСевералмазАлроса
 
 
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