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Европа страдает от санкций больше, чем Россия, заявил евродепутат - РИА Новости, 15.10.2024
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08:51 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/sanktsii-1978069210.html
Европа страдает от санкций больше, чем Россия, заявил евродепутат
Европа страдает от санкций больше, чем Россия, заявил евродепутат - РИА Новости, 15.10.2024
Европа страдает от санкций больше, чем Россия, заявил евродепутат
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил в интервью РИА Новости, что европейские страны страдают от антироссийских санкций больше, чем... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T08:51
2024-10-15T08:51
россия
москва
германия
владимир путин
европа
экономика
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил в интервью РИА Новости, что европейские страны страдают от антироссийских санкций больше, чем сама Россия, в частности, немецкая экономика снижается именно по этой причине. Блага отметил, что на Западе часто рассказывают, что санкции приведут к поражению России в течение какого-то времени. "Сейчас я понимаю, что исключительно из-за санкций против России экономика Германии, например, снижается. А в России ожидается экономический рост, три-четыре процента. То есть, возможно, санкции вредят не вам, а нам, европейцам. Вот ирония", - сказал евродепутат в беседе с агентством. Он заявил, что некоторые секторы европейской промышленности в упадке, потому что Европа отказалась от дешевых энергоресурсов из России. "Для западных политиков важно посетить Россию. Увидеть своими глазами, как тут на самом деле. И я могу заявить, что они будут удивлены, потому что я чувствую, что в России все гордятся своей страной, президентом. Я вижу, что люди патриотично настроены, в стране высокий уровень жизни… Я думаю, что единственная реально плохая вещь в России — это погода, уж очень тут холодно", - отметил Блага. "Пока я сюда ехал, я многое услышал о России от западной пропаганды: Россия в упадке, в России хаос, в России бедность, беспорядок, всё плохо, всё неразвито и так далее. А когда я оказался в Москве, то увидел красивые торговые центры, технически развитую страну с высоким уровнем жизни. Я не увидел нищеты, не увидел попрошаек, безработных. Я не вижу тут революций, протестов, да и вообще никаких проблем. И теперь я понимаю, что это всё пропаганда, которая лжёт о вашей стране", - подчеркнул евродепутат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241014/evrodeputat-1978035966.html
https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html
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россия, москва, германия, владимир путин, европа, экономика
Россия, Москва, Германия, Владимир Путин, Европа, Экономика
Европа страдает от санкций больше, чем Россия, заявил евродепутат

Депутат ЕП Блага: Европа страдает от антироссийских санкций больше, чем сама РФ

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил в интервью РИА Новости, что европейские страны страдают от антироссийских санкций больше, чем сама Россия, в частности, немецкая экономика снижается именно по этой причине.
Блага отметил, что на Западе часто рассказывают, что санкции приведут к поражению России в течение какого-то времени.
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"Сейчас я понимаю, что исключительно из-за санкций против России экономика Германии, например, снижается. А в России ожидается экономический рост, три-четыре процента. То есть, возможно, санкции вредят не вам, а нам, европейцам. Вот ирония", - сказал евродепутат в беседе с агентством.
Он заявил, что некоторые секторы европейской промышленности в упадке, потому что Европа отказалась от дешевых энергоресурсов из России.
"Для западных политиков важно посетить Россию. Увидеть своими глазами, как тут на самом деле. И я могу заявить, что они будут удивлены, потому что я чувствую, что в России все гордятся своей страной, президентом. Я вижу, что люди патриотично настроены, в стране высокий уровень жизни… Я думаю, что единственная реально плохая вещь в России — это погода, уж очень тут холодно", - отметил Блага.
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"Пока я сюда ехал, я многое услышал о России от западной пропаганды: Россия в упадке, в России хаос, в России бедность, беспорядок, всё плохо, всё неразвито и так далее. А когда я оказался в Москве, то увидел красивые торговые центры, технически развитую страну с высоким уровнем жизни. Я не увидел нищеты, не увидел попрошаек, безработных. Я не вижу тут революций, протестов, да и вообще никаких проблем. И теперь я понимаю, что это всё пропаганда, которая лжёт о вашей стране", - подчеркнул евродепутат.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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