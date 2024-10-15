https://ria.ru/20241015/sanktsii-1978069210.html

Европа страдает от санкций больше, чем Россия, заявил евродепутат

Европа страдает от санкций больше, чем Россия, заявил евродепутат - РИА Новости, 15.10.2024

Европа страдает от санкций больше, чем Россия, заявил евродепутат

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил в интервью РИА Новости, что европейские страны страдают от антироссийских санкций больше, чем... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T08:51

2024-10-15T08:51

2024-10-15T08:51

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москва

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владимир путин

европа

экономика

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил в интервью РИА Новости, что европейские страны страдают от антироссийских санкций больше, чем сама Россия, в частности, немецкая экономика снижается именно по этой причине. Блага отметил, что на Западе часто рассказывают, что санкции приведут к поражению России в течение какого-то времени. "Сейчас я понимаю, что исключительно из-за санкций против России экономика Германии, например, снижается. А в России ожидается экономический рост, три-четыре процента. То есть, возможно, санкции вредят не вам, а нам, европейцам. Вот ирония", - сказал евродепутат в беседе с агентством. Он заявил, что некоторые секторы европейской промышленности в упадке, потому что Европа отказалась от дешевых энергоресурсов из России. "Для западных политиков важно посетить Россию. Увидеть своими глазами, как тут на самом деле. И я могу заявить, что они будут удивлены, потому что я чувствую, что в России все гордятся своей страной, президентом. Я вижу, что люди патриотично настроены, в стране высокий уровень жизни… Я думаю, что единственная реально плохая вещь в России — это погода, уж очень тут холодно", - отметил Блага. "Пока я сюда ехал, я многое услышал о России от западной пропаганды: Россия в упадке, в России хаос, в России бедность, беспорядок, всё плохо, всё неразвито и так далее. А когда я оказался в Москве, то увидел красивые торговые центры, технически развитую страну с высоким уровнем жизни. Я не увидел нищеты, не увидел попрошаек, безработных. Я не вижу тут революций, протестов, да и вообще никаких проблем. И теперь я понимаю, что это всё пропаганда, которая лжёт о вашей стране", - подчеркнул евродепутат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241014/evrodeputat-1978035966.html

https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html

https://ria.ru/20241003/energetika-1976027263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, германия, владимир путин, европа, экономика