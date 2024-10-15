https://ria.ru/20241015/sanktsii-1978064426.html

Экс-исполнительный директор МВФ оценил рост экономики России под санкциями

Экс-исполнительный директор МВФ оценил рост экономики России под санкциями - РИА Новости, 15.10.2024

Экс-исполнительный директор МВФ оценил рост экономики России под санкциями

Российская экономика в порядке даже перед лицом беспрецедентных санкций Запада, наблюдается экономический рост при контролируемой инфляции, сказал в разговоре с РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T07:51

2024-10-15T07:51

2024-10-15T07:51

в мире

россия

новый банк развития

экономика

мвф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская экономика в порядке даже перед лицом беспрецедентных санкций Запада, наблюдается экономический рост при контролируемой инфляции, сказал в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший. "Россия находится под беспрецедентными санкциями со стороны Соединенных Штатов и их союзников на Западе, политическом Западе, и российская экономика в порядке. Она растет, создаются рабочие места. Инфляция чуть выше желаемого (уровня - ред.), но контролируемая", - считает собеседник агентства. Особенно примечательна стойкость российской экономики перед лицом санкций, которые действительно беспрецедентны по количеству и силе, добавил экономист. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241015/siyyarto-1978054064.html

https://ria.ru/20241014/evrodeputat-1978035966.html

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в мире, россия, новый банк развития, экономика, мвф, санкции в отношении россии