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Экс-исполнительный директор МВФ оценил рост экономики России под санкциями
Экс-исполнительный директор МВФ оценил рост экономики России под санкциями - РИА Новости, 15.10.2024
Экс-исполнительный директор МВФ оценил рост экономики России под санкциями
Российская экономика в порядке даже перед лицом беспрецедентных санкций Запада, наблюдается экономический рост при контролируемой инфляции, сказал в разговоре с РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T07:51
2024-10-15T07:51
2024-10-15T07:51
в мире
россия
новый банк развития
экономика
мвф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская экономика в порядке даже перед лицом беспрецедентных санкций Запада, наблюдается экономический рост при контролируемой инфляции, сказал в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший. "Россия находится под беспрецедентными санкциями со стороны Соединенных Штатов и их союзников на Западе, политическом Западе, и российская экономика в порядке. Она растет, создаются рабочие места. Инфляция чуть выше желаемого (уровня - ред.), но контролируемая", - считает собеседник агентства. Особенно примечательна стойкость российской экономики перед лицом санкций, которые действительно беспрецедентны по количеству и силе, добавил экономист. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, новый банк развития, экономика, мвф, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Новый банк развития, Экономика, МВФ, Санкции в отношении России
Экс-исполнительный директор МВФ оценил рост экономики России под санкциями
Экс-исполнительный директор МВФ: Россия справляется с беспрецедентными санкциями