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Федорищев провел собрание по подготовке к проведению Парада Памяти в Самаре

Федорищев провел собрание по подготовке к проведению Парада Памяти в Самаре - РИА Новости, 15.10.2024

Федорищев провел собрание по подготовке к проведению Парада Памяти в Самаре

В правительстве Самарской области прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре под председательством губернатора РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:45

2024-10-15T16:45

2024-10-15T16:45

самарская область

самара

россия

куйбышев

вячеслав федорищев

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В правительстве Самарской области прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, сообщает пресс-служба регионального правительства. В заседании приняли участие члены регионального правительства, представители силовых структур и ведомств региона, общественных организаций, вузов, главы муниципальных образований. Главными вопросами заседания стали: организация и проведение специальных патриотических мероприятий Парада Памяти, подготовка расчетов к парадному прохождению, участие делегаций регионов РФ, обеспечение безопасности и информационное сопровождение. "Парад Памяти олицетворяет связь времен и преемственность поколений, напоминает каждому из нас о величии подвига советского народа, сокрушившего фашизм. Наша задача – обеспечить качественную подготовку к этому важнейшему событию. Это, действительно, народный проект. Зародившись как местная инициатива, он притягивает к себе все больше людей с новыми интересными идеями и предложениями. Нужно подойти к подготовке Парада Памяти не формально, а творчески. Ведь это по-настоящему живой проект", - цитирует пресс-служба Федорищева. Основная тема Парада Памяти 2024 года: "Наша семья – наша Победа!". Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России и отражает основной смысл проекта Парад Памяти. Акцент в этом году сделан на человеческие судьбы, истории людей, семей, связанных с каждым муниципалитетом, образовательным учреждением, промышленным предприятием. Проведение Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны, было инициировано ветеранскими организациями. В этом году он пройдет в 14-й раз. Со вторника стартует проведение более 5 тысяч специальных патриотических мероприятий: акций, программ, конкурсов, патриотических концертов, тематических уроков, лекториев, выставок, единых уроков истории, кинопоказов в общеобразовательных, средне-специальных, высших учебных заведениях, на промышленных предприятиях и в учреждениях культуры. Важным событием этого года станет выставка трофейного вооружения, военной и специальной техники иностранного производства на площади имени Куйбышева с 4 по 10 ноября 2024 года. С 5 по 8 ноября в Самаре состоится Всероссийский семинар – совещание руководителей филиалов Государственного фонда "Защитники Отечества". Он будет проходить в дни Парада Памяти, все его участники 7 ноября станут зрителями и почетными гостями парада. 15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял постановление № 801 об учреждении "запасной столицы" в Куйбышеве и срочной эвакуации столицы СССР Москвы. Этот день по традиции является стартом проведения специальных патриотических мероприятий Парада Памяти.

https://ria.ru/20241015/bpla-1978073458.html

https://ria.ru/20240904/samara-1970624264.html

самарская область

самара

россия

куйбышев

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самарская область, самара, россия, куйбышев, вячеслав федорищев