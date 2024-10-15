https://ria.ru/20241015/ryazan-1978227433.html

Рязанская область намерена развивать экспорт продуктов питания в Китай

Рязанская область намерена развивать экспорт продуктов питания в Китай - РИА Новости, 15.10.2024

Рязанская область намерена развивать экспорт продуктов питания в Китай

Сельское хозяйство и экспорт продуктов питания рассматривается в числе наиболее перспективных направлений сотрудничества Рязанской области с Китаем, сообщила... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T20:35

2024-10-15T20:35

2024-10-15T20:35

рязанская область

россия

китай

рязань

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РЯЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Сельское хозяйство и экспорт продуктов питания рассматривается в числе наиболее перспективных направлений сотрудничества Рязанской области с Китаем, сообщила пресс-служба правительства регионального правительства.Губернатор Рязанской области Павел Малков в понедельник сообщил, что делегация региона работает в КНР. Состоялась презентация региона, подписан меморандум о взаимопонимании с китайской провинцией Гуйчжоу."В рамках презентации Рязанской области в Пекине состоялась встреча Губернатора Павла Малкова с советником-посланником Посольства Российской Федерации в Китайской Народной Республике Сергеем Краминцевым и заместителем Торгового представителя РФ в КНР, представителем Минэкономразвития РФ в Китае Еленой Сердюковой. Обсуждались дальнейшие планы сотрудничества с китайскими коллегами в экономической и культурной сферах, совместная работа по достигнутым договоренностям", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, сельское хозяйство рассматривается в числе самых перспективных направлений экономического сотрудничества. В частности, прошла встреча вице-губернатора Рязанской области Артема Бранова с председателем Китайской Торгово-промышленной палаты по импорту и экспорту продуктов питания господином Цао Дэжуном."В ходе деловых переговоров предметно обсуждались предложения Рязанского региона о поставках в КНР различных товаров с учетом потребностей и требований китайского рынка. Наиболее перспективным направлением сотрудничества является экспорт продуктов питания", - подчеркивается в сообщении.В частности, уточняет пресс-служба правительства, в настоящее время прорабатываются механизмы отправки в Китай молока, подсолнечного масла, муки, картофельных хлопьев, мясной продукции. Рязанские компании интересует взаимодействие с использованием демонстрационной площадки "Китай – ШОС" и выход на китайские платформы электронной торговли.Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова сообщила о том, что рязанские производители продуктов питания нацелены активно осваивать рынок Китая, сотрудничать с крупными сетевыми магазинами."В ходе встречи мы предложили создать постоянно действующий павильон рязанских товаров на территории одной из бондовых зон Северного Китая или в Демонстрационной зоне "Китай – ШОС" в Циндао, использовать китайские платформы электронной коммерции, такие как Tmall и JD.com, для прямых продаж продуктов питания рязанского производства", - цитируются в сообщении слова Шваковой.

https://ria.ru/20241014/malkov-1977949759.html

https://ria.ru/20240925/malkov-1974724926.html

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китай

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россия, китай, рязань