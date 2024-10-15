https://ria.ru/20241015/rubl-1978210545.html

Рубль впервые стал главной валютой для расчетов с азиатскими странами

Рубль впервые стал главной валютой для расчетов с азиатскими странами - РИА Новости, 15.10.2024

Рубль впервые стал главной валютой для расчетов с азиатскими странами

Рубль по итогам августа впервые стал главной валютой для расчетов за импорт товаров и услуг из стран азиатского региона, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:24

2024-10-15T18:24

2024-10-15T18:33

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Рубль по итогам августа впервые стал главной валютой для расчетов за импорт товаров и услуг из стран азиатского региона, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. В конце лета его доля в платежах достигла рекордных 43,6% против 42,9% месяцем ранее. При этом удельный вес рубля превысил валюты дружественных стран в августе на 0,6 процентного пункта, что позволило российской валюте стать основной для оплаты поставок. Последний раз рубль превышал долю дружественных валют в импорте из стран Азии в феврале 2022 года, но тогда основные расчеты шли в "токсичных" валютах. Рекордную долю рубль также занял в расчетах за африканские товары, увеличившись на 0,5 процентного пункта — до 69,9%, а также за поставки из Океании, где им оплачивается 84,3%. В целом в августе российская валюта стала использоваться в импорте немного меньше — 44,7% против 45,9% в июле. Одновременно сократилась и доля дружественных валют — сразу на 2,2 процентного пункта, до 31,2%. А вот главными бенефициарами стали "токсичные" валюты, в которых стали оплачивать 24,1% российского импорта против 20,7% месяцем ранее. Главным образом это произошло за счет увеличения доли недружественных валют в расчетах за импорт из Азии (+1,1 процентного пункта, 13,3%), Америки (+8,3 процентного пункта, 71%) и Европы (+6,9 процентного пункта, 49,3%).

https://ria.ru/20240408/rubl-1938642774.html

https://ria.ru/20240516/torgovlya-1946551091.html

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экономика, азия, америка, европа