https://ria.ru/20241015/rubl-1978210545.html
Рубль впервые стал главной валютой для расчетов с азиатскими странами
Рубль впервые стал главной валютой для расчетов с азиатскими странами - РИА Новости, 15.10.2024
Рубль впервые стал главной валютой для расчетов с азиатскими странами
Рубль по итогам августа впервые стал главной валютой для расчетов за импорт товаров и услуг из стран азиатского региона, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:24
2024-10-15T18:24
2024-10-15T18:33
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Рубль по итогам августа впервые стал главной валютой для расчетов за импорт товаров и услуг из стран азиатского региона, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. В конце лета его доля в платежах достигла рекордных 43,6% против 42,9% месяцем ранее. При этом удельный вес рубля превысил валюты дружественных стран в августе на 0,6 процентного пункта, что позволило российской валюте стать основной для оплаты поставок. Последний раз рубль превышал долю дружественных валют в импорте из стран Азии в феврале 2022 года, но тогда основные расчеты шли в "токсичных" валютах. Рекордную долю рубль также занял в расчетах за африканские товары, увеличившись на 0,5 процентного пункта — до 69,9%, а также за поставки из Океании, где им оплачивается 84,3%. В целом в августе российская валюта стала использоваться в импорте немного меньше — 44,7% против 45,9% в июле. Одновременно сократилась и доля дружественных валют — сразу на 2,2 процентного пункта, до 31,2%. А вот главными бенефициарами стали "токсичные" валюты, в которых стали оплачивать 24,1% российского импорта против 20,7% месяцем ранее. Главным образом это произошло за счет увеличения доли недружественных валют в расчетах за импорт из Азии (+1,1 процентного пункта, 13,3%), Америки (+8,3 процентного пункта, 71%) и Европы (+6,9 процентного пункта, 49,3%).
https://ria.ru/20240408/rubl-1938642774.html
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экономика, азия, америка, европа
Экономика, Азия, Америка, Европа
Рубль впервые стал главной валютой для расчетов с азиатскими странами
ЦБ: рубль впервые стал главной валютой для расчетов за импорт из Азии
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Рубль по итогам августа впервые стал главной валютой для расчетов за импорт товаров и услуг из стран азиатского региона, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
В конце лета его доля в платежах достигла рекордных 43,6% против 42,9% месяцем ранее. При этом удельный вес рубля превысил валюты дружественных стран в августе на 0,6 процентного пункта, что позволило российской валюте стать основной для оплаты поставок.
Последний раз рубль превышал долю дружественных валют в импорте из стран Азии в феврале 2022 года, но тогда основные расчеты шли в "токсичных" валютах.
Рекордную долю рубль также занял в расчетах за африканские товары, увеличившись на 0,5 процентного пункта — до 69,9%, а также за поставки из Океании, где им оплачивается 84,3%.
В целом в августе российская валюта стала использоваться в импорте немного меньше — 44,7% против 45,9% в июле. Одновременно сократилась и доля дружественных валют — сразу на 2,2 процентного пункта, до 31,2%. А вот главными бенефициарами стали "токсичные" валюты, в которых стали оплачивать 24,1% российского импорта против 20,7% месяцем ранее.
Главным образом это произошло за счет увеличения доли недружественных валют в расчетах за импорт из Азии (+1,1 процентного пункта, 13,3%), Америки
(+8,3 процентного пункта, 71%) и Европы
(+6,9 процентного пункта, 49,3%).