https://ria.ru/20241015/rossiyanka-1978231877.html
Бросившая младенца в туалете в Анталье россиянка высказалась о произошедшем
Бросившая младенца в туалете в Анталье россиянка высказалась о произошедшем - РИА Новости, 15.10.2024
Бросившая младенца в туалете в Анталье россиянка высказалась о произошедшем
Оставившая новорожденного ребенка в туалете аэропорта турецкой Антальи россиянка заявила полиции, что не знала о беременности, передает турецкое агентство DHA. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T21:36
2024-10-15T21:36
2024-10-15T23:55
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СТАМБУЛ, 15 окт — РИА Новости. Оставившая новорожденного ребенка в туалете аэропорта турецкой Антальи россиянка заявила полиции, что не знала о беременности, передает турецкое агентство DHA.Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, здоровью ребенка ничто не угрожает, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве в Анталье. Девушка намеревалась вылететь на родину."Мать ребенка, Екатерина Бурназкина, после получения медицинской помощи в больнице сообщила полицейским во вторник: "Я не знала, что беременна", — говорится в сообщении.Генеральное консульство России принимает меры по оформлению соответствующих документов для ребенка, держит данную ситуацию на приоритетном контроле и во взаимодействии с турецкой стороной выполняет необходимые в таких случаях консульские функции, рассказали ранее в дипмиссии.
https://ria.ru/20241012/zaderzhanie-1977739592.html
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анталья (провинция), россия, в мире
Анталья (провинция), Россия, В мире
Бросившая младенца в туалете в Анталье россиянка высказалась о произошедшем
DHA: бросившая младенца в туалете в Анталье не знала о беременности
СТАМБУЛ, 15 окт — РИА Новости.
Оставившая новорожденного ребенка в туалете аэропорта турецкой Антальи россиянка заявила полиции, что не знала о беременности, передает турецкое агентство DHA
.
Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, здоровью ребенка ничто не угрожает, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве в Анталье. Девушка намеревалась вылететь на родину.
"Мать ребенка, Екатерина Бурназкина, после получения медицинской помощи в больнице сообщила полицейским во вторник: "Я не знала, что беременна", — говорится в сообщении.
Генеральное консульство России принимает меры по оформлению соответствующих документов для ребенка, держит данную ситуацию на приоритетном контроле и во взаимодействии с турецкой стороной выполняет необходимые в таких случаях консульские функции, рассказали ранее в дипмиссии.