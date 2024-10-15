https://ria.ru/20241015/rossiyanka-1978231877.html

Бросившая младенца в туалете в Анталье россиянка высказалась о произошедшем

Бросившая младенца в туалете в Анталье россиянка высказалась о произошедшем - РИА Новости, 15.10.2024

Бросившая младенца в туалете в Анталье россиянка высказалась о произошедшем

Оставившая новорожденного ребенка в туалете аэропорта турецкой Антальи россиянка заявила полиции, что не знала о беременности, передает турецкое агентство DHA. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T21:36

2024-10-15T21:36

2024-10-15T23:55

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СТАМБУЛ, 15 окт — РИА Новости. Оставившая новорожденного ребенка в туалете аэропорта турецкой Антальи россиянка заявила полиции, что не знала о беременности, передает турецкое агентство DHA.Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, здоровью ребенка ничто не угрожает, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве в Анталье. Девушка намеревалась вылететь на родину."Мать ребенка, Екатерина Бурназкина, после получения медицинской помощи в больнице сообщила полицейским во вторник: "Я не знала, что беременна", — говорится в сообщении.Генеральное консульство России принимает меры по оформлению соответствующих документов для ребенка, держит данную ситуацию на приоритетном контроле и во взаимодействии с турецкой стороной выполняет необходимые в таких случаях консульские функции, рассказали ранее в дипмиссии.

https://ria.ru/20241012/zaderzhanie-1977739592.html

https://ria.ru/20240719/turtsiya-1960755737.html

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анталья (провинция), россия, в мире