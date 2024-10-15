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В Кремле назвали Россию неотъемлемой частью международного диалога - РИА Новости, 15.10.2024
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12:28 15.10.2024 (обновлено: 12:40 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/rossiya-1978105641.html
В Кремле назвали Россию неотъемлемой частью международного диалога
В Кремле назвали Россию неотъемлемой частью международного диалога - РИА Новости, 15.10.2024
В Кремле назвали Россию неотъемлемой частью международного диалога
Россия является неотъемлемой частью международного диалога, выступая за отношения, основанные на взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:28
2024-10-15T12:40
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия является неотъемлемой частью международного диалога, выступая за отношения, основанные на взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это отношения, которые основываются на учете взаимных озабоченностей, на взаимовыгодном сотрудничестве и так далее. Такие подходы абсолютно импонируют подавляющему большинству государств мира. Именно поэтому продолжает осуществляться международный диалог, и Россия является неотъемлемой частью этого международного диалога.", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что Россия, как и большое количество партнеров, разделяют мировоззрение в отношении системы международных отношений, которая "должна быть основана на международном праве, а не на правилах, которые устанавливаются отдельно взятыми государствами".Такие подходы, по его словам, "абсолютно импонируют подавляющему большинству государств мира"."В рамках этого диалога никто не пытается занять доминирующие позиции и навязывать свою волю другим", - сказал он.
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле назвали Россию неотъемлемой частью международного диалога

Песков назвал Россию неотъемлемой частью международного диалога

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия является неотъемлемой частью международного диалога, выступая за отношения, основанные на взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Это отношения, которые основываются на учете взаимных озабоченностей, на взаимовыгодном сотрудничестве и так далее. Такие подходы абсолютно импонируют подавляющему большинству государств мира. Именно поэтому продолжает осуществляться международный диалог, и Россия является неотъемлемой частью этого международного диалога.", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что Россия, как и большое количество партнеров, разделяют мировоззрение в отношении системы международных отношений, которая "должна быть основана на международном праве, а не на правилах, которые устанавливаются отдельно взятыми государствами".
Такие подходы, по его словам, "абсолютно импонируют подавляющему большинству государств мира".
"В рамках этого диалога никто не пытается занять доминирующие позиции и навязывать свою волю другим", - сказал он.
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