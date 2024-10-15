https://ria.ru/20241015/rossija-1978105267.html

В Кремле опровергли вмешательство России во внутренние дела Грузии

В Кремле опровергли вмешательство России во внутренние дела Грузии - РИА Новости, 15.10.2024

В Кремле опровергли вмешательство России во внутренние дела Грузии

Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и не собирается этого делать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:27

2024-10-15T12:27

2024-10-15T12:30

россия

дмитрий песков

саломе зурабишвили

грузия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и не собирается этого делать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала мнение, что страной якобы управляет "российское правительство", она также обвинила правящую партию "Грузинская мечта" в желании фальсификации парламентских выборов, запланированных на 26 октября."Что касается нас: мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу комментария президента Грузии.

https://ria.ru/20241015/rossiya-1978105641.html

россия

грузия

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россия, дмитрий песков, саломе зурабишвили, грузия