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В Кремле опровергли вмешательство России во внутренние дела Грузии
В Кремле опровергли вмешательство России во внутренние дела Грузии - РИА Новости, 15.10.2024
В Кремле опровергли вмешательство России во внутренние дела Грузии
Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и не собирается этого делать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:27
2024-10-15T12:27
2024-10-15T12:30
россия
дмитрий песков
саломе зурабишвили
грузия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и не собирается этого делать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала мнение, что страной якобы управляет "российское правительство", она также обвинила правящую партию "Грузинская мечта" в желании фальсификации парламентских выборов, запланированных на 26 октября."Что касается нас: мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу комментария президента Грузии.
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россия, дмитрий песков, саломе зурабишвили, грузия
Россия, Дмитрий Песков, Саломе Зурабишвили, Грузия
В Кремле опровергли вмешательство России во внутренние дела Грузии
Песков: РФ не вмешивается во внутренние дела Грузии и не собирается этого делать