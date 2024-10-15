https://ria.ru/20241015/rosatom-1978147547.html
"Росатом" и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве
"Росатом" и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 15.10.2024
"Росатом" и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве
Российская госкорпорация "Росатом" подписала меморандум о партнерстве с Белоруссией в сфере транспортно-логистических систем, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:57
2024-10-15T14:57
2024-10-15T14:57
экономика
белоруссия
минск
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Российская госкорпорация "Росатом" подписала меморандум о партнерстве с Белоруссией в сфере транспортно-логистических систем, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующий меморандум о партнерстве и стратегическом сотрудничестве был подписан на полях Белорусского энергетического и экологического форума во вторник Минске между страновым офисом "Росатома" в Белоруссии "Русатом Бел" и белорусским госпредприятием "Белтаможсервис". Как было заявлено во время церемонии подписания документа, целью меморандума является укрепление партнерских отношений и развитие транспортной привлекательности между Белоруссией и Российской Федерацией. Он также будет способствовать налаживанию информационного обмена и обмена документами, необходимыми для перемещения товаров и для таможенного контроля. Предполагается, что основные направления сотрудничества в рамках подписанного документа будут направлены на увеличение объемов торговли между сторонами, содействие развитию экспортных, импортных и транзитных перевозок, привлечение новых грузопотоков, а также обеспечение доступности и качества транспортных услуг.
https://ria.ru/20240926/likhachev-1974911191.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, белоруссия, минск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Белоруссия, Минск, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве
"Росатом" и "Белтаможсервис" подписали меморандум о сотрудничестве
МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Российская госкорпорация "Росатом" подписала меморандум о партнерстве с Белоруссией в сфере транспортно-логистических систем, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующий меморандум о партнерстве и стратегическом сотрудничестве был подписан на полях Белорусского энергетического и экологического форума во вторник Минске
между страновым офисом "Росатома" в Белоруссии "Русатом Бел" и белорусским госпредприятием "Белтаможсервис".
Как было заявлено во время церемонии подписания документа, целью меморандума является укрепление партнерских отношений и развитие транспортной привлекательности между Белоруссией и Российской Федерацией.
Он также будет способствовать налаживанию информационного обмена и обмена документами, необходимыми для перемещения товаров и для таможенного контроля.
Предполагается, что основные направления сотрудничества в рамках подписанного документа будут направлены на увеличение объемов торговли между сторонами, содействие развитию экспортных, импортных и транзитных перевозок, привлечение новых грузопотоков, а также обеспечение доступности и качества транспортных услуг.