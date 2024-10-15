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Лихачев заявил о подготовке новых проектов "Росатома" в Белоруссии - РИА Новости, 15.10.2024
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14:37 15.10.2024 (обновлено: 14:48 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/rosatom-1978140133.html
Лихачев заявил о подготовке новых проектов "Росатома" в Белоруссии
Лихачев заявил о подготовке новых проектов "Росатома" в Белоруссии - РИА Новости, 15.10.2024
Лихачев заявил о подготовке новых проектов "Росатома" в Белоруссии
"Росатом" подготовил новые проекты на 50 миллиардов рублей для выполнения в Белоруссии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:37
2024-10-15T14:48
экономика
белоруссия
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" подготовил новые проекты на 50 миллиардов рублей для выполнения в Белоруссии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы подготовили еще около десятка проектов технологического суверенитета с общим стартовым объемом 50 миллиардов рублей для реализации в Белоруссии", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20241015/lihachev-1978138824.html
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экономика, белоруссия, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Белоруссия, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев заявил о подготовке новых проектов "Росатома" в Белоруссии

Лихачев: "Росатом" подготовил новые проекты для Белоруссии на 50 млрд рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" подготовил новые проекты на 50 миллиардов рублей для выполнения в Белоруссии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы подготовили еще около десятка проектов технологического суверенитета с общим стартовым объемом 50 миллиардов рублей для реализации в Белоруссии", - сказал Лихачев.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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ЭкономикаБелоруссияРоссияАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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