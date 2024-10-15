https://ria.ru/20241015/rosatom-1978140133.html
Лихачев заявил о подготовке новых проектов "Росатома" в Белоруссии
Лихачев заявил о подготовке новых проектов "Росатома" в Белоруссии - РИА Новости, 15.10.2024
Лихачев заявил о подготовке новых проектов "Росатома" в Белоруссии
"Росатом" подготовил новые проекты на 50 миллиардов рублей для выполнения в Белоруссии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:37
2024-10-15T14:37
2024-10-15T14:48
экономика
белоруссия
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" подготовил новые проекты на 50 миллиардов рублей для выполнения в Белоруссии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы подготовили еще около десятка проектов технологического суверенитета с общим стартовым объемом 50 миллиардов рублей для реализации в Белоруссии", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20241015/lihachev-1978138824.html
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экономика, белоруссия, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Белоруссия, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев заявил о подготовке новых проектов "Росатома" в Белоруссии
Лихачев: "Росатом" подготовил новые проекты для Белоруссии на 50 млрд рублей