https://ria.ru/20241015/rosatom-1978134219.html
"Росатом" развивается, несмотря на внешние вызовы, заявил Лихачев
"Росатом" развивается, несмотря на внешние вызовы, заявил Лихачев - РИА Новости, 15.10.2024
"Росатом" развивается, несмотря на внешние вызовы, заявил Лихачев
"Росатом" развивается, несмотря на серьёзные внешние вызовы, сделаны заделы на будущее, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:24
2024-10-15T14:24
2024-10-15T14:34
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" развивается, несмотря на серьёзные внешние вызовы, сделаны заделы на будущее, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Сразу хочу сказать, что, несмотря на внешние вызовы, госкорпорации удалось сохранить серьезные параметры развития. Мы не только укрепили наши проекты, но и сделали серьёзные заделы на будущее, в первую очередь в части научно-технологического развития", - сказал Лихачев.
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Встреча Путина с гендиректором "Росатома" Лихачевым
Кремль публикует кадры встречи Путина и Лихачева. Гендиректор "Росатома" доложил президенту об экономических показателях компании, о зарубежных проектах и научных разработках, а также о выполнении гособоронзаказа.
2024-10-15T14:24
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россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии
Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии
"Росатом" развивается, несмотря на внешние вызовы, заявил Лихачев
Лихачев: "Росатом" развивается, несмотря на внешние вызовы