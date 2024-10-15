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Лихачев рассказал о модели партнерства "Росатома" с дружественными странами - РИА Новости, 15.10.2024
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14:07 15.10.2024 (обновлено: 16:05 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/rosatom-1978127119.html
Лихачев рассказал о модели партнерства "Росатома" с дружественными странами
Лихачев рассказал о модели партнерства "Росатома" с дружественными странами - РИА Новости, 15.10.2024
Лихачев рассказал о модели партнерства "Росатома" с дружественными странами
"Росатом" выстроил с Белоруссией модель партнерства, которую намерен использовать с другими дружественными странами, говорится в материалах госкорпорации ко... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:07
2024-10-15T16:05
белоруссия
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" выстроил с Белоруссией модель партнерства, которую намерен использовать с другими дружественными странами, говорится в материалах госкорпорации ко встрече ее генерального директора Алексея Лихачева с президентом РФ Владимиром Путиным. "Особо стоит отметить сотрудничество "Росатома" с Республикой Беларусь: строительство в братской стране первой АЭС позволило "Росатому" расширить кооперацию и выйти на комплексную программу взаимодействия – от проектов в ядерной медицине до цифровых продуктов. Эту модель сотрудничества российская госкорпорация планирует использовать при работе с другими заказчиками из дружественных стран", - отмечает "Росатом".
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белоруссия, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Белоруссия, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал о модели партнерства "Росатома" с дружественными странами

Лихачев: "Росатом" будет использовать модель партнерства с Белоруссией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 октября 2024
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 октября 2024
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" выстроил с Белоруссией модель партнерства, которую намерен использовать с другими дружественными странами, говорится в материалах госкорпорации ко встрече ее генерального директора Алексея Лихачева с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Особо стоит отметить сотрудничество "Росатома" с Республикой Беларусь: строительство в братской стране первой АЭС позволило "Росатому" расширить кооперацию и выйти на комплексную программу взаимодействия – от проектов в ядерной медицине до цифровых продуктов. Эту модель сотрудничества российская госкорпорация планирует использовать при работе с другими заказчиками из дружественных стран", - отмечает "Росатом".
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
"Росатом" рассказал о переговорах с африканскими странами по литию и урану
Вчера, 13:58
 
БелоруссияРоссияАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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