https://ria.ru/20241015/rosatom-1978127119.html
Лихачев рассказал о модели партнерства "Росатома" с дружественными странами
Лихачев рассказал о модели партнерства "Росатома" с дружественными странами - РИА Новости, 15.10.2024
Лихачев рассказал о модели партнерства "Росатома" с дружественными странами
"Росатом" выстроил с Белоруссией модель партнерства, которую намерен использовать с другими дружественными странами, говорится в материалах госкорпорации ко... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:07
2024-10-15T14:07
2024-10-15T16:05
белоруссия
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" выстроил с Белоруссией модель партнерства, которую намерен использовать с другими дружественными странами, говорится в материалах госкорпорации ко встрече ее генерального директора Алексея Лихачева с президентом РФ Владимиром Путиным. "Особо стоит отметить сотрудничество "Росатома" с Республикой Беларусь: строительство в братской стране первой АЭС позволило "Росатому" расширить кооперацию и выйти на комплексную программу взаимодействия – от проектов в ядерной медицине до цифровых продуктов. Эту модель сотрудничества российская госкорпорация планирует использовать при работе с другими заказчиками из дружественных стран", - отмечает "Росатом".
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белоруссия, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Белоруссия, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал о модели партнерства "Росатома" с дружественными странами
Лихачев: "Росатом" будет использовать модель партнерства с Белоруссией