https://ria.ru/20241015/rosatom-1978127119.html

Лихачев рассказал о модели партнерства "Росатома" с дружественными странами

Лихачев рассказал о модели партнерства "Росатома" с дружественными странами - РИА Новости, 15.10.2024

Лихачев рассказал о модели партнерства "Росатома" с дружественными странами

"Росатом" выстроил с Белоруссией модель партнерства, которую намерен использовать с другими дружественными странами, говорится в материалах госкорпорации ко... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:07

2024-10-15T14:07

2024-10-15T16:05

белоруссия

россия

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" выстроил с Белоруссией модель партнерства, которую намерен использовать с другими дружественными странами, говорится в материалах госкорпорации ко встрече ее генерального директора Алексея Лихачева с президентом РФ Владимиром Путиным. "Особо стоит отметить сотрудничество "Росатома" с Республикой Беларусь: строительство в братской стране первой АЭС позволило "Росатому" расширить кооперацию и выйти на комплексную программу взаимодействия – от проектов в ядерной медицине до цифровых продуктов. Эту модель сотрудничества российская госкорпорация планирует использовать при работе с другими заказчиками из дружественных стран", - отмечает "Росатом".

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978125712.html

белоруссия

россия

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белоруссия, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"