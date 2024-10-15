https://ria.ru/20241015/rosatom-1978126796.html

"Росатом" ожидает роста выручки в 2024 году

"Росатом" ожидает роста выручки в 2024 году - РИА Новости, 15.10.2024

"Росатом" ожидает роста выручки в 2024 году

Консолидированная выручка "Росатома" в 2024 году, как ожидается, вырастет до не менее чем 3 триллионов рублей, прежде всего за счет новых направлений и... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:04

2024-10-15T14:04

2024-10-15T14:04

экономика

россия

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Консолидированная выручка "Росатома" в 2024 году, как ожидается, вырастет до не менее чем 3 триллионов рублей, прежде всего за счет новых направлений и зарубежной деятельности, говорится в материалах госкорпорации ко встрече ее генерального директора Алексея Лихачева с президентом РФ Владимиром Путиным. "По всем ключевым показателям деятельности госкорпорация демонстрирует уверенный рост. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,6 триллиона рублей. Ожидается, что по итогам 2024 года она составит не менее 3 триллионов рублей. Рост выручки обеспечивается, прежде всего, за счет новых направлений и зарубежной деятельности", - отмечает "Росатом".

https://ria.ru/20240425/rosatom-1942226556.html

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экономика, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"