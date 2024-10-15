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"Росатом" ожидает роста выручки в 2024 году - РИА Новости, 15.10.2024
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14:04 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/rosatom-1978126796.html
"Росатом" ожидает роста выручки в 2024 году
"Росатом" ожидает роста выручки в 2024 году - РИА Новости, 15.10.2024
"Росатом" ожидает роста выручки в 2024 году
Консолидированная выручка "Росатома" в 2024 году, как ожидается, вырастет до не менее чем 3 триллионов рублей, прежде всего за счет новых направлений и... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:04
2024-10-15T14:04
экономика
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Консолидированная выручка "Росатома" в 2024 году, как ожидается, вырастет до не менее чем 3 триллионов рублей, прежде всего за счет новых направлений и зарубежной деятельности, говорится в материалах госкорпорации ко встрече ее генерального директора Алексея Лихачева с президентом РФ Владимиром Путиным. "По всем ключевым показателям деятельности госкорпорация демонстрирует уверенный рост. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,6 триллиона рублей. Ожидается, что по итогам 2024 года она составит не менее 3 триллионов рублей. Рост выручки обеспечивается, прежде всего, за счет новых направлений и зарубежной деятельности", - отмечает "Росатом".
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экономика, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" ожидает роста выручки в 2024 году

"Росатом" ожидает роста выручки в 2024 году до трех триллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Консолидированная выручка "Росатома" в 2024 году, как ожидается, вырастет до не менее чем 3 триллионов рублей, прежде всего за счет новых направлений и зарубежной деятельности, говорится в материалах госкорпорации ко встрече ее генерального директора Алексея Лихачева с президентом РФ Владимиром Путиным.
"По всем ключевым показателям деятельности госкорпорация демонстрирует уверенный рост. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,6 триллиона рублей. Ожидается, что по итогам 2024 года она составит не менее 3 триллионов рублей. Рост выручки обеспечивается, прежде всего, за счет новых направлений и зарубежной деятельности", - отмечает "Росатом".
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
"Росатом" в 2023 году добился рекордов по выручке
25 апреля, 11:35
 
ЭкономикаРоссияАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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