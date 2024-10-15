https://ria.ru/20241015/rosatom-1978126796.html
"Росатом" ожидает роста выручки в 2024 году
"Росатом" ожидает роста выручки в 2024 году - РИА Новости, 15.10.2024
"Росатом" ожидает роста выручки в 2024 году
Консолидированная выручка "Росатома" в 2024 году, как ожидается, вырастет до не менее чем 3 триллионов рублей, прежде всего за счет новых направлений и... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:04
2024-10-15T14:04
2024-10-15T14:04
экономика
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Консолидированная выручка "Росатома" в 2024 году, как ожидается, вырастет до не менее чем 3 триллионов рублей, прежде всего за счет новых направлений и зарубежной деятельности, говорится в материалах госкорпорации ко встрече ее генерального директора Алексея Лихачева с президентом РФ Владимиром Путиным. "По всем ключевым показателям деятельности госкорпорация демонстрирует уверенный рост. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,6 триллиона рублей. Ожидается, что по итогам 2024 года она составит не менее 3 триллионов рублей. Рост выручки обеспечивается, прежде всего, за счет новых направлений и зарубежной деятельности", - отмечает "Росатом".
https://ria.ru/20240425/rosatom-1942226556.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" ожидает роста выручки в 2024 году
"Росатом" ожидает роста выручки в 2024 году до трех триллионов рублей