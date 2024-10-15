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Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа - РИА Новости, 15.10.2024
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14:03 15.10.2024 (обновлено: 14:46 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/rosatom-1978126698.html
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа - РИА Новости, 15.10.2024
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа
Гособоронзаказ "Росатома" растет, иногда в десятки раз, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:03
2024-10-15T14:46
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
россия
безопасность
алексей лихачев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Гособоронзаказ "Росатома" растет, иногда в десятки раз, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Владимир Владимирович, наше главное служение – гособоронзаказ... Три задачи всегда решает ядерный оружейный комплекс. Это задача обеспечения ядерного паритета, это разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд специальной военной операции", - сказал Лихачев."Кроме того, ядерный оружейный комплекс – это поставщик суверенных технологий во все передовые наши заделы: и в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в "аддитивку" (аддитивные технологии - ред.), в материаловедение. Это позволяет нам выйти на опережающий рост объёмов гражданской продукции. Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%: 52% "гражданки" было в рамках росатомовского ОПК, и к 2030 году нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то, что сам ГОЗ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз", - добавил глава "Росатома".
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, россия, безопасность, алексей лихачев
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин, Россия, Безопасность, Алексей Лихачев
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа

Лихачев на встрече с Путиным: гособоронзаказ растет, иногда в десятки раз

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Гособоронзаказ "Росатома" растет, иногда в десятки раз, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Владимир Владимирович, наше главное служение – гособоронзаказ... Три задачи всегда решает ядерный оружейный комплекс. Это задача обеспечения ядерного паритета, это разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд специальной военной операции", - сказал Лихачев.
"Кроме того, ядерный оружейный комплекс – это поставщик суверенных технологий во все передовые наши заделы: и в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в "аддитивку" (аддитивные технологии - ред.), в материаловедение. Это позволяет нам выйти на опережающий рост объёмов гражданской продукции. Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%: 52% "гражданки" было в рамках росатомовского ОПК, и к 2030 году нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то, что сам ГОЗ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз", - добавил глава "Росатома".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым. 15 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинРоссияБезопасностьАлексей Лихачев
 
 
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