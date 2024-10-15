https://ria.ru/20241015/rosatom-1978126698.html

Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа

Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа - РИА Новости, 15.10.2024

Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа

Гособоронзаказ "Росатома" растет, иногда в десятки раз, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:03

2024-10-15T14:03

2024-10-15T14:46

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

россия

безопасность

алексей лихачев

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Гособоронзаказ "Росатома" растет, иногда в десятки раз, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Владимир Владимирович, наше главное служение – гособоронзаказ... Три задачи всегда решает ядерный оружейный комплекс. Это задача обеспечения ядерного паритета, это разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд специальной военной операции", - сказал Лихачев."Кроме того, ядерный оружейный комплекс – это поставщик суверенных технологий во все передовые наши заделы: и в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в "аддитивку" (аддитивные технологии - ред.), в материаловедение. Это позволяет нам выйти на опережающий рост объёмов гражданской продукции. Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%: 52% "гражданки" было в рамках росатомовского ОПК, и к 2030 году нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то, что сам ГОЗ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз", - добавил глава "Росатома".

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978130849.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, россия, безопасность, алексей лихачев