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"Росатом" рассказал о переговорах с африканскими странами по литию и урану - РИА Новости, 15.10.2024
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13:58 15.10.2024 (обновлено: 13:59 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/rosatom-1978125712.html
"Росатом" рассказал о переговорах с африканскими странами по литию и урану
"Росатом" рассказал о переговорах с африканскими странами по литию и урану - РИА Новости, 15.10.2024
"Росатом" рассказал о переговорах с африканскими странами по литию и урану
"Росатом" ведет переговоры с рядом стран Африки о доступе к месторождениям лития и урана, говорится в материалах госкорпорации ко встрече ее генерального... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:58
2024-10-15T13:59
африка
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" ведет переговоры с рядом стран Африки о доступе к месторождениям лития и урана, говорится в материалах госкорпорации ко встрече ее генерального директора Алексея Лихачева с президентом РФ Владимиром Путиным."Особое внимание "Росатом" уделяет сотрудничеству со странами Африки. С рядом стран континента подписаны документы о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, ведутся переговоры о доступе к месторождениям лития и урана, по квоте "Росатома" африканские студенты обучаются в российских вузах", - отмечает госкорпорация.
https://ria.ru/20241014/likhachev-1978039302.html
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африка, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, владимир путин
Африка, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Владимир Путин
"Росатом" рассказал о переговорах с африканскими странами по литию и урану

"Росатом": идут переговоры с африканскими странами по литию и урану

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" ведет переговоры с рядом стран Африки о доступе к месторождениям лития и урана, говорится в материалах госкорпорации ко встрече ее генерального директора Алексея Лихачева с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Особое внимание "Росатом" уделяет сотрудничеству со странами Африки. С рядом стран континента подписаны документы о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, ведутся переговоры о доступе к месторождениям лития и урана, по квоте "Росатома" африканские студенты обучаются в российских вузах", - отмечает госкорпорация.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Лихачев рассказал о планах "Росатома" по выручке от зарубежных проектов
14 октября, 22:12
 
АфрикаАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияВладимир Путин
 
 
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