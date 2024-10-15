https://ria.ru/20241015/rosatom-1978125712.html

"Росатом" рассказал о переговорах с африканскими странами по литию и урану

"Росатом" рассказал о переговорах с африканскими странами по литию и урану - РИА Новости, 15.10.2024

"Росатом" рассказал о переговорах с африканскими странами по литию и урану

"Росатом" ведет переговоры с рядом стран Африки о доступе к месторождениям лития и урана, говорится в материалах госкорпорации ко встрече ее генерального... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:58

2024-10-15T13:58

2024-10-15T13:59

африка

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" ведет переговоры с рядом стран Африки о доступе к месторождениям лития и урана, говорится в материалах госкорпорации ко встрече ее генерального директора Алексея Лихачева с президентом РФ Владимиром Путиным."Особое внимание "Росатом" уделяет сотрудничеству со странами Африки. С рядом стран континента подписаны документы о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, ведутся переговоры о доступе к месторождениям лития и урана, по квоте "Росатома" африканские студенты обучаются в российских вузах", - отмечает госкорпорация.

https://ria.ru/20241014/likhachev-1978039302.html

африка

россия

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африка, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, владимир путин