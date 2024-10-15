https://ria.ru/20241015/rosatom-1978105496.html
Путин внимательно следит за работой "Росатома", заявил Песков
Путин внимательно следит за работой "Росатома", заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2024
Путин внимательно следит за работой "Росатома", заявил Песков
Работа корпорации "Росатом" всегда остается под пристальным вниманием президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:27
2024-10-15T12:27
2024-10-15T12:27
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Работа корпорации "Росатом" всегда остается под пристальным вниманием президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил журналистам, что Путин в понедельник примет в Кремле главу "Росатома" Алексея Лихачева. Пресс-секретарь президента отметил, что "Росатом" - одна из лидирующих атомных корпораций в мире, которая выполняет огромное количество проектов. "Работа этой компании всегда остается под пристальным вниманием главы государства", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240926/likhachev-1974882990.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин внимательно следит за работой "Росатома", заявил Песков
Песков: работа "Росатома" всегда остается под пристальным вниманием Путина