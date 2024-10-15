https://ria.ru/20241015/rosatom-1978105496.html

Путин внимательно следит за работой "Росатома", заявил Песков

Путин внимательно следит за работой "Росатома", заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2024

Путин внимательно следит за работой "Росатома", заявил Песков

Работа корпорации "Росатом" всегда остается под пристальным вниманием президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:27

2024-10-15T12:27

2024-10-15T12:27

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Работа корпорации "Росатом" всегда остается под пристальным вниманием президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил журналистам, что Путин в понедельник примет в Кремле главу "Росатома" Алексея Лихачева. Пресс-секретарь президента отметил, что "Росатом" - одна из лидирующих атомных корпораций в мире, которая выполняет огромное количество проектов. "Работа этой компании всегда остается под пристальным вниманием главы государства", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240926/likhachev-1974882990.html

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2024

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"