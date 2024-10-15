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В "Росатоме" рассказали о проекте АЭС малой мощности в Узбекистане
В "Росатоме" рассказали о проекте АЭС малой мощности в Узбекистане - РИА Новости, 15.10.2024
В "Росатоме" рассказали о проекте АЭС малой мощности в Узбекистане
Проект АЭС малой мощности в Узбекистане идет активно, стороны фактически находятся в начале работ уже на ее площадке, заявил первый заместитель генерального... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:23
2024-10-15T09:23
2024-10-15T09:33
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атомстройэкспорт
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ТАШКЕНТ, 15 окт - РИА Новости. Проект АЭС малой мощности в Узбекистане идет активно, стороны фактически находятся в начале работ уже на ее площадке, заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Андрей Петров."Контракт подписан, мы находимся в активной фазе его реализации. Активно ведутся предпроектные и начало проектных работ, и фактически мы на старте начала работ уже на площадке", - сказал Петров, выступая на международной конференции по атомной энергетике в Ташкенте.Он уточнил, что срок реализации проекта максимально сокращён, российская сторона будет использовать самые современные технологии при сооружении станции.В конце мая в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также привлекут местные компании. Сообщалось, что выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В начале сентября Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции.
https://ria.ru/20241014/likhachev-1978039302.html
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экономика, узбекистан, ташкент, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт
Экономика, Узбекистан, Ташкент, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомстройэкспорт
В "Росатоме" рассказали о проекте АЭС малой мощности в Узбекистане
"Росатом": проект АЭС малой мощности в Узбекистане идет активно