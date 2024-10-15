https://ria.ru/20241015/referendum-1978072009.html

Глава Гагаузии призвала голосовать на референдуме против евроинтеграции

Глава Гагаузии призвала голосовать на референдуме против евроинтеграции - РИА Новости, 15.10.2024

Глава Гагаузии призвала голосовать на референдуме против евроинтеграции

Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул выступила с призывом голосовать против европейской интеграции на референдуме 20 октября. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:20

2024-10-15T09:20

2024-10-15T09:20

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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул выступила с призывом голосовать против европейской интеграции на референдуме 20 октября. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. "Это не просто выбор – это возможность высказать свою позицию и защитить наше право на самостоятельное будущее. Наш независимость, история, наша вера и традиции – все это находится под угрозой. Будущее наших детей зависит от нашего выбора сегодня. Давайте вместе защитим нашу родину и проголосуем против европейской псевдодемократии", - заявила Гуцул в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале правительства Гагаузии. По ее словам, референдум о евроинтеграции может стать решающим моментом в истории Молдавии. Она отметила, что граждане республики должны сказать нет пропаганде ЛГБТ*, запрету слов "мама" и "папа", ограничению общения на родном языке. Гуцул также подчеркнула, что в последние дни любое мнение и информация, противоречащие интересам Европы, активно подавляются. "Мы видим, как (президент Молдавии) и ее западные кураторы пытаются навязать нам свои идеалы, лишая нас права голоса и превращая людей в бездумные существа, которыми легко управлять. Мы не можем позволить, чтобы наше мнение заглушали", - пояснила она. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Весной прошлого года состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул