https://ria.ru/20241015/putin-1978224506.html

Фестиваль "Белая трость" объединил чутких к чужой беде людей, заявил Путин

Фестиваль "Белая трость" объединил чутких к чужой беде людей, заявил Путин - РИА Новости, 15.10.2024

Фестиваль "Белая трость" объединил чутких к чужой беде людей, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей XV Международного благотворительного фестиваля "Белая трость", отметил, что... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T20:03

2024-10-15T20:03

2024-10-15T20:03

владимир путин

россия

в мире

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей XV Международного благотворительного фестиваля "Белая трость", отметил, что мероприятие объединяет своими высокими целями чутких к чужой беде людей из разных стран, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на XV, юбилейном Международном благотворительном фестивале "Белая трость". За прошедшее время этот замечательный проект получил широкую общественную поддержку, объединил своими высокими целями искренних, чутких к чужой беде людей из разных стран. Помогая ребятам с нарушениями зрения из России и государств Содружества реализовать свои таланты и способности, они достойно продолжают многовековые традиции благотворительности и подвижничества", - говорится в приветствии. Кроме того, президент отметил востребованную деятельность благотворительного фонда "По зову сердца" и его основательницы - Дианы Гурцкая. Он подчеркнул, что проекты фонда, среди которых и фестиваль "Белая трость", дарят детям яркие, незабываемые впечатления, помогают им поверить в себя, обрести друзей и состояться на творческом поприще. "Желаю юным артистам и гостям форума успехов и всего наилучшего", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240930/zabolevanie-1975482640.html

https://sn.ria.ru/20241015/rusfond-1978004975.html

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владимир путин, россия, в мире